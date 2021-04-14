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Власти ОАЭ изменили правила въезда для туристов
Власти ОАЭ изменили правила въезда для туристов
Власти Шарджи обновили условия въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:06
2021-04-14T10:06
2021-04-14T10:06
туризм
коронавирус covid-19
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шарджа (эмират)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Шарджи обновили условия въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР.Новый регламент касается срока действия ПЦР-теста на COVID-19. С 18 апреля прибывающим из-за рубежа потребуется бумажная справка об отрицательном результате анализа на арабском или английском языке, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Показать ее придется при регистрации на рейс. Тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории.Ранее для въезда в Шаржду требовалась справка об анализе, выполненном за 96 часов до прибытия. Как и прежде, путешественникам необходимо до вылета скачать приложение "ALHOSN", а по прибытии пройти еще один ПЦР-тест и самоизолироваться до получения результата.
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коронавирус covid-19, туризм, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ