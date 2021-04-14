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Туризм
https://ria.ru/20210414/oae-1728182317.html
Власти ОАЭ изменили правила въезда для туристов
Власти ОАЭ изменили правила въезда для туристов
Власти Шарджи обновили условия въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:06
2021-04-14T10:06
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Шарджи обновили условия въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР.Новый регламент касается срока действия ПЦР-теста на COVID-19. С 18 апреля прибывающим из-за рубежа потребуется бумажная справка об отрицательном результате анализа на арабском или английском языке, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Показать ее придется при регистрации на рейс. Тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории.Ранее для въезда в Шаржду требовалась справка об анализе, выполненном за 96 часов до прибытия. Как и прежде, путешественникам необходимо до вылета скачать приложение "ALHOSN", а по прибытии пройти еще один ПЦР-тест и самоизолироваться до получения результата.
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коронавирус covid-19, туризм, шарджа (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ

Власти ОАЭ изменили правила въезда для туристов

10:06 14.04.2021
 
© Depositphotos / saiko3pЦентральный рынок Blue Souk в Шардже
Центральный рынок Blue Souk в Шардже - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / saiko3p
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Шарджи обновили условия въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР.
Новый регламент касается срока действия ПЦР-теста на COVID-19. С 18 апреля прибывающим из-за рубежа потребуется бумажная справка об отрицательном результате анализа на арабском или английском языке, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Показать ее придется при регистрации на рейс. Тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории.
Ранее для въезда в Шаржду требовалась справка об анализе, выполненном за 96 часов до прибытия.
Как и прежде, путешественникам необходимо до вылета скачать приложение "ALHOSN", а по прибытии пройти еще один ПЦР-тест и самоизолироваться до получения результата.
Набережная реки Везелки. Белгород - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
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