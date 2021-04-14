https://ria.ru/20210414/neolit-1728283464.html

Археологи выяснили, как распределялись гендерные роли у древних людей

Археологи выяснили, как распределялись гендерные роли у древних людей

Новые данные изучения каменных орудий из захоронений эпохи раннего неолита, свидетельствуют о появлении разделения труда по половому признаку в период, когда в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:00

2021-04-14T21:00

2021-04-14T21:00

наука

археология

европа

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новые данные изучения каменных орудий из захоронений эпохи раннего неолита, свидетельствуют о появлении разделения труда по половому признаку в период, когда в Европе возникло сельское хозяйство. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Испанские ученые из Высшего совета по научным исследованиям в Барселоне вместе со своими британскими коллегами из Йоркского университета проанализировали более 400 каменных орудий, захороненных в могилах периода раннего неолита в Центральной Европе. Авторы изучили физические характеристики инструментов, включая микроскопические закономерности износа, чтобы определить, как они использовались, а также провели изотопные анализы и остеологические исследования находок из могил. Результаты показали, что 5000 лет назад мужчин хоронили с каменными орудиями, которые использовались для работ по дереву, разделывания туш, охоты, а также в качестве оружия против других людей, а женщин — с инструментами для обработки шкур и кожи.По мере распространения сельскохозяйственных практик на запад, гендерное разделение труда изменилось. Исследователи пришли к выводу, что разные роли мужчин и женщин сыграли решающую роль в переходе к сельскому хозяйству в человеческих обществах."Наше исследование указывает на сложную и динамичную гендерную социальную организацию, уходящую корнями в половое разделение труда с самого начала раннего неолита", — пишут авторы статьи.Авторы считают, что эти находки предоставляют новые доказательства того, что в раннем неолите, во время перехода к сельскому хозяйству, в Европе складывалась новая схема разделения труда по половому признаку."Полученные данные не являются признаком раннего гендерного неравенства, но на самом деле показывают, насколько динамичными были фермерские общества и насколько гибко они использовали различные навыки своих членов, — приводятся в пресс-релизе Йоркского университета слова руководителя исследования Альбы Маскланс Латорре (Alba Masclans Latorre). — Роль женщин и их вклад в ранние человеческие общества часто преуменьшают. Здесь мы показываем, что они играли активную роль в формировании ранних фермерских сообществ"."Их роль была настолько важной, что она была отмечена при погребении. То же самое мы видим и в могилах мужчин. Это позволяет предположить, что уже в то время были определены гендерные роли, чрезвычайно важные для правильного функционирования. своего общества", — отмечает Маскланс Латорре."Задачи, которые возлагались на женщин, дополняли работу мужчин. Тот факт, что их хоронили вместе с орудиями труда говорит о том, насколько высоко ценили их труд", — говорит еще один участник исследования доктор Пенни Бикл (Penny Bickle), археолог из Йоркского университета.Исследователи отмечают, что проанализированные инструменты не обязательно использовались конкретными людьми, с которыми они были похоронены, но могли быть выбраны для представления действий, обычно выполняемых представителями разных полов. По мнению ученых, наличие большого количества инструментов в женских захоронениях свидетельствует о том, что женщины, наряду с мужчинами, занимались тяжелым ручным трудом и были равноправными членами своего общества.

https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html

https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, европа