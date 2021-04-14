https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html

На Ямале из неэксплуатируемого трубопровода разлилась нефть

На Ямале из неэксплуатируемого трубопровода разлилась нефть

Нефть разлилась из неэксплуатируемого трубопровода на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь загрязненного участка... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:13

2021-04-14T19:13

2021-04-14T19:13

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Нефть разлилась из неэксплуатируемого трубопровода на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров, сообщает региональная прокуратура."Надзорным ведомством... установлено, что 14 апреля на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе "ЦПС Муравленковского месторождения - НПС Суторминская", выведенном из эксплуатации 16 января 2013 года, произошел разлив нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Уточняется, что нефть разлилась в 50 метрах от федеральной трассы Сургут - Салехард. По предварительной информации прокуратуры, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров."В настоящее время работниками АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведутся работы по ликвидации нефтезагрязнения", - подчеркнули в надзорном органе. Для объяснений и установления причин в прокуратуру вызван представитель компании.

https://ria.ru/20210411/mazut-1727800294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия