https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html
На Ямале из неэксплуатируемого трубопровода разлилась нефть
На Ямале из неэксплуатируемого трубопровода разлилась нефть
Нефть разлилась из неэксплуатируемого трубопровода на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь загрязненного участка... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:13
2021-04-14T19:13
2021-04-14T19:13
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Нефть разлилась из неэксплуатируемого трубопровода на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров, сообщает региональная прокуратура."Надзорным ведомством... установлено, что 14 апреля на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе "ЦПС Муравленковского месторождения - НПС Суторминская", выведенном из эксплуатации 16 января 2013 года, произошел разлив нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Уточняется, что нефть разлилась в 50 метрах от федеральной трассы Сургут - Салехард. По предварительной информации прокуратуры, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров."В настоящее время работниками АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведутся работы по ликвидации нефтезагрязнения", - подчеркнули в надзорном органе. Для объяснений и установления причин в прокуратуру вызван представитель компании.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости.
Нефть разлилась из неэксплуатируемого трубопровода на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе
, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров, сообщает региональная прокуратура.
"Надзорным ведомством... установлено, что 14 апреля на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе "ЦПС Муравленковского месторождения - НПС Суторминская", выведенном из эксплуатации 16 января 2013 года, произошел разлив нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нефть разлилась в 50 метрах от федеральной трассы Сургут - Салехард. По предварительной информации прокуратуры, площадь загрязненного участка составляет не менее 400 квадратных метров.
"В настоящее время работниками АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведутся работы по ликвидации нефтезагрязнения", - подчеркнули в надзорном органе. Для объяснений и установления причин в прокуратуру вызван представитель компании.