https://ria.ru/20210414/ndfl-1728253915.html

Госдума отклонила проект об освобождении ряда россиян от НДФЛ

Госдума отклонила проект об освобождении ряда россиян от НДФЛ

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога граждан с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:18

2021-04-14T15:18

2021-04-14T15:18

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лдпр

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога граждан с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), внесенный депутатами от ЛДПР.С 1 января 2021 года МРОТ в России был установлен в размере 12 792 рубля в месяц. Исходя из норм законопроекта, граждане, которые получают зарплату менее 25 584 рубля, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%.Реализация законопроекта могла бы стимулировать потребление в стране, позволила бы сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшить расходы на администрирование налогов для такой группы лиц, считают его разработчики.Однако против принятия проекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Причем бюджетный комитет допускает, что предлагаемое установление необлагаемого налогом размера заработной платы может послужить фактором, стимулирующим работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки.Правительство и Счетная палата в своих заключениях обращают внимание, что реализация законопроекта привела бы к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов, однако размер и источники их компенсации не определены.

https://ria.ru/20210414/vychety-1728222842.html

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россия, лдпр, госдума рф, экономика