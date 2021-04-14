https://ria.ru/20210414/ndfl-1728218974.html

Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян

Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:49

2021-04-14T12:49

2021-04-14T13:53

россия

федерация независимых профсоюзов россии

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год, следует из проекта постановления генерального совета объединения.В число мероприятий также входят введение страхования утраченного заработка при потере работы, применение работодателем режима неполного рабочего времени, простоя и ряда других случаев, поэтапное снижение налога на доходы физических лиц до 6% для работников с зарплатой меньше 2,4 миллиона рублей в год. Для работников на больничном налогообложение на доходы физических лиц с пособия предлагается отменить.

https://realty.ria.ru/20210406/vychet-1604440081.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация независимых профсоюзов россии, экономика