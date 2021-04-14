Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян
12:49 14.04.2021 (обновлено: 13:53 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год, следует из проекта постановления генерального совета объединения.
"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством РФ настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики РФ с включением в нее следующих мероприятий: ...поэтапное повышение соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы до 50%", - говорится в документе.
В число мероприятий также входят введение страхования утраченного заработка при потере работы, применение работодателем режима неполного рабочего времени, простоя и ряда других случаев, поэтапное снижение налога на доходы физических лиц до 6% для работников с зарплатой меньше 2,4 миллиона рублей в год. Для работников на больничном налогообложение на доходы физических лиц с пособия предлагается отменить.