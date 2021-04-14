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Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян
Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:49
2021-04-14T13:53
россия
федерация независимых профсоюзов россии
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год, следует из проекта постановления генерального совета объединения.В число мероприятий также входят введение страхования утраченного заработка при потере работы, применение работодателем режима неполного рабочего времени, простоя и ряда других случаев, поэтапное снижение налога на доходы физических лиц до 6% для работников с зарплатой меньше 2,4 миллиона рублей в год. Для работников на больничном налогообложение на доходы физических лиц с пособия предлагается отменить.
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россия, федерация независимых профсоюзов россии, экономика

Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян

12:49 14.04.2021 (обновлено: 13:53 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает за страхование утраченного заработка, а также снижение до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год, следует из проекта постановления генерального совета объединения.
"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством РФ настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики РФ с включением в нее следующих мероприятий: ...поэтапное повышение соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы до 50%", - говорится в документе.
В число мероприятий также входят введение страхования утраченного заработка при потере работы, применение работодателем режима неполного рабочего времени, простоя и ряда других случаев, поэтапное снижение налога на доходы физических лиц до 6% для работников с зарплатой меньше 2,4 миллиона рублей в год. Для работников на больничном налогообложение на доходы физических лиц с пособия предлагается отменить.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Срок получения вычета по НДФЛ по новой процедуре сократят до 1,5 месяцев
 
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