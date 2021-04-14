В Петербурге арестовали координатора штаба Навального
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил проведения публичных мероприятий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".-0-