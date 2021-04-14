https://ria.ru/20210414/navalnyy-1728321968.html

В Петербурге арестовали координатора штаба Навального

В Петербурге арестовали координатора штаба Навального

Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:35

2021-04-14T21:35

2021-04-14T21:35

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил проведения публичных мероприятий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".-0-

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

санкт-петербург

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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия