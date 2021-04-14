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В Петербурге арестовали координатора штаба Навального
В Петербурге арестовали координатора штаба Навального
Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:35
2021-04-14T21:35
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил проведения публичных мероприятий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".-0-
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россия
санкт-петербург
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали координатора штаба Навального

21:35 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой за нарушение правил проведения публичных мероприятий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".-0-
 
РоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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