https://ria.ru/20210414/mrot-1728212478.html

Глава ФНПР выступил за повышение МРОТ

Глава ФНПР выступил за повышение МРОТ

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что необходимый минимальный потребительский бюджет в середине 2020 года составлял... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:20

2021-04-14T12:20

2021-04-14T16:25

россия

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что необходимый минимальный потребительский бюджет в середине 2020 года составлял 41874 рубля, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) надо повышать до этого уровня.По его словам, уровень среднемесячной начисленной зарплаты за 2020 год доведен до 51083 рублей, при этом показатель средней зарплаты слабо отражает реальное положение дел."Для того чтобы понять всю остроту ситуации, достаточно сказать, что в середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, затраченного ресурса, составлял 41874 рубля... Нам надо ещё стремиться поднимать МРОТ до этой величины", - сказал Шмаков на заседании Генерального совета ФНПР.

https://ria.ru/20210102/mrot-1591822318.html

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россия, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество