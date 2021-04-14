https://ria.ru/20210414/monastyr-1728262381.html

Стало известно, когда монахини смогут вернуться в монастырь на Урале

Стало известно, когда монахини смогут вернуться в монастырь на Урале

Монахини, которых по решению суда в среду выселили из Среднеуральского женского монастыря, смогут вернуться в обитель после проведения экспертиз о безопасности... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:58

2021-04-14T15:58

2021-04-14T15:58

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

религия

русская православная церковь

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Монахини, которых по решению суда в среду выселили из Среднеуральского женского монастыря, смогут вернуться в обитель после проведения экспертиз о безопасности ее зданий, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).Ранее адвокаты арестованного бывшего схиигумена Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан"."Епархия приложит все усилия, чтобы все экспертизы были проведены в ближайшее время. Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы и по исправлению всех недостатков монастырские здания можно будет использовать по их назначению", - написал митрополит в своем Telegram-канале.Он отметил, что епархия постарается сохранить в обители все условия "для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее".Митрополит подчеркнул, что епархия сознает свою вину за недостаточно активное понуждение должностных лиц монастыря к исполнению всех требований законодательства. По его словам, епархия всегда придерживалась позиции, что с точки зрения гражданского закона и канонического права Среднеуральский женский монастырь принадлежит РПЦ, даже если это право не закреплено формально. Несмотря на изменившуюся позицию строителя монастыря и его духовных чад, здания монастыря, по мнению отца Евгения, не могут иметь другого собственника, кроме РПЦ.Помимо этого, митрополит добавил, что дожидаясь итогов экспертизы зданий монастыря, епархия будет ходатайствовать перед службой судебных приставов о присутствии на территории энергетика и других специалистов, поддерживающих жизненно важные системы зданий, а также о присутствии специалистов-животноводов из других монастырей митрополии и, возможно, специалистов агрохолдинга компании УГМК, которые смогут ухаживать за животными монастырской фермы. На период проведения экспертизы зданий монастырь находится под охраной правоохранительных органов, доступ на его территорию запрещен, подчеркнул Кульберг.

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728188150.html

https://ria.ru/20210325/protokoly-1602847534.html

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, религия, русская православная церковь, свердловская область, общество