Выселенных жителей монастыря на Урале разместят в гостиницах
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСитуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Всем жителям Среднеуральского женского монастыря, которых по решению суда в среду выселили из обители, будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях, сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее адвокаты арестованного бывшего схиигумена Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".
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"Наша задача – помочь людям, которые проживали там. Семьям с детьми бесплатно предоставлены номера в гостиницах и трехразовое питание. Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях региона. Екатеринбургская епархия также предоставит желающим возможность переселиться в иные монастыри Свердловской области. Постояльцам, которые захотят вернуться в места постоянной регистрации, будет оказана необходимая помощь", - сказал Бидонько.
Помимо этого, в Среднеуральск прибыл министр социальной политики региона Андрей Злоказов и социальные работники из-за информации о нахождении в монастыре человека с инвалидностью, для которого не было создано необходимых условий проживания. Мужчине предложили необходимую помощь, в том числе размещение в одном из профильных соцучреждений, добавили в департаменте информационной политики региона.
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Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.