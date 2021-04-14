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Выселенных жителей монастыря на Урале разместят в гостиницах
Выселенных жителей монастыря на Урале разместят в гостиницах
Всем жителям Среднеуральского женского монастыря, которых по решению суда в среду выселили из обители, будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:13
2021-04-14T10:13
среднеуральский женский монастырь
сергей бидонько
москва
свердловская область
среднеуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Всем жителям Среднеуральского женского монастыря, которых по решению суда в среду выселили из обители, будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях, сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Ранее адвокаты арестованного бывшего схиигумена Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".Помимо этого, в Среднеуральск прибыл министр социальной политики региона Андрей Злоказов и социальные работники из-за информации о нахождении в монастыре человека с инвалидностью, для которого не было создано необходимых условий проживания. Мужчине предложили необходимую помощь, в том числе размещение в одном из профильных соцучреждений, добавили в департаменте информационной политики региона.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210405/sizo-1604303186.html
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среднеуральский женский монастырь, сергей бидонько, москва, свердловская область, среднеуральск

Выселенных жителей монастыря на Урале разместят в гостиницах

10:13 14.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСитуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Всем жителям Среднеуральского женского монастыря, которых по решению суда в среду выселили из обители, будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях, сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее адвокаты арестованного бывшего схиигумена Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".
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"Наша задача – помочь людям, которые проживали там. Семьям с детьми бесплатно предоставлены номера в гостиницах и трехразовое питание. Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях региона. Екатеринбургская епархия также предоставит желающим возможность переселиться в иные монастыри Свердловской области. Постояльцам, которые захотят вернуться в места постоянной регистрации, будет оказана необходимая помощь", - сказал Бидонько.
Помимо этого, в Среднеуральск прибыл министр социальной политики региона Андрей Злоказов и социальные работники из-за информации о нахождении в монастыре человека с инвалидностью, для которого не было создано необходимых условий проживания. Мужчине предложили необходимую помощь, в том числе размещение в одном из профильных соцучреждений, добавили в департаменте информационной политики региона.
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Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Среднеуральский женский монастырьСергей БидонькоМоскваСвердловская областьСреднеуральск
 
 
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