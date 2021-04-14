https://ria.ru/20210414/moderna-1728166945.html

Moderna оценила эффективность своей вакцины

Moderna оценила эффективность своей вакцины

Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T00:22

2021-04-14T00:22

2021-04-14T00:22

вакцина moderna

коронавирус covid-19

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки.Эффективность от заражения превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%, говорится в заявлении компании по итогам предварительных клинических испытаний.Эти данные могут помочь Moderna получить полную лицензию на использование вакцины в США, а не ограниченную, которой она пока что пользуется. Именно шесть месяцев данных требуются регулятору FDA, чтобы одобрить вакцину полностью.Кроме того, компания ведет испытания вакцины среди подростков 12-17 лет, в США в нем участвуют более 3 тысяч человек. Готовятся испытания на детях от 6 месяцев до 11 лет.Также получены данные о повышении уровня антител при испытании дополнительных доз для борьбы с конкретными разновидностями COVID.Компания обещает делать "столько вариантов вакцины, сколько потребуется", пока пандемия не окажется под контролем.

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727159224.html

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2021

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вакцина moderna, коронавирус covid-19, вашингтон (город), сша, в мире