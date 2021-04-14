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Moderna оценила эффективность своей вакцины
Moderna оценила эффективность своей вакцины
Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:22
2021-04-14T00:22
вакцина moderna
коронавирус covid-19
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки.Эффективность от заражения превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%, говорится в заявлении компании по итогам предварительных клинических испытаний.Эти данные могут помочь Moderna получить полную лицензию на использование вакцины в США, а не ограниченную, которой она пока что пользуется. Именно шесть месяцев данных требуются регулятору FDA, чтобы одобрить вакцину полностью.Кроме того, компания ведет испытания вакцины среди подростков 12-17 лет, в США в нем участвуют более 3 тысяч человек. Готовятся испытания на детях от 6 месяцев до 11 лет.Также получены данные о повышении уровня антител при испытании дополнительных доз для борьбы с конкретными разновидностями COVID.Компания обещает делать "столько вариантов вакцины, сколько потребуется", пока пандемия не окажется под контролем.
https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727159224.html
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, вашингтон (город), сша, в мире

Moderna оценила эффективность своей вакцины

00:22 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки.
Эффективность от заражения превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%, говорится в заявлении компании по итогам предварительных клинических испытаний.
Центр вакцинации в Кельне, Германия - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 12:22Распространение коронавируса
СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
Эти данные могут помочь Moderna получить полную лицензию на использование вакцины в США, а не ограниченную, которой она пока что пользуется. Именно шесть месяцев данных требуются регулятору FDA, чтобы одобрить вакцину полностью.
Кроме того, компания ведет испытания вакцины среди подростков 12-17 лет, в США в нем участвуют более 3 тысяч человек. Готовятся испытания на детях от 6 месяцев до 11 лет.
Также получены данные о повышении уровня антител при испытании дополнительных доз для борьбы с конкретными разновидностями COVID.
Компания обещает делать "столько вариантов вакцины, сколько потребуется", пока пандемия не окажется под контролем.
 
Вакцина ModernaКоронавирус COVID-19Вашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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