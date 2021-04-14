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В Миннесоте задержали сотрудницу полиции, стрелявшую в афроамериканца
В Миннесоте задержали сотрудницу полиции, стрелявшую в афроамериканца
Сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали в среду утром стрелявшую в афроамериканца Данте Райта сотрудницу полиции Ким... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:04
2021-04-14T20:24
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миннесота
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали в среду утром стрелявшую в афроамериканца Данте Райта сотрудницу полиции Ким Поттер, сообщили в ведомстве."Агенты бюро по задержанию преступников сегодня утром задержали бывшего офицера полиции города Бруклин-Сентер в связи со смертью Данте Райта в результате стрельбы 11 апреля", - сообщило бюро в Twitter.Прокурор округа Вашингтон в штате Миннесота Пит Орпут заявил, что в случае обвинения, на Поттер может быть наложен штраф до 20 тысяч долларов.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
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вашингтон (город), миннесота, в мире

В Миннесоте задержали сотрудницу полиции, стрелявшую в афроамериканца

20:04 14.04.2021 (обновлено: 20:24 14.04.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisУчастники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Участники акции протеста и полицейские в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали в среду утром стрелявшую в афроамериканца Данте Райта сотрудницу полиции Ким Поттер, сообщили в ведомстве.
"Агенты бюро по задержанию преступников сегодня утром задержали бывшего офицера полиции города Бруклин-Сентер в связи со смертью Данте Райта в результате стрельбы 11 апреля", - сообщило бюро в Twitter.
Прокурор округа Вашингтон в штате Миннесота Пит Орпут заявил, что в случае обвинения, на Поттер может быть наложен штраф до 20 тысяч долларов.
Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 08:00
"Черт, я его застрелила". Случайное убийство чернокожего всколыхнуло США
Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
 
Вашингтон (город)МиннесотаВ мире
 
 
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