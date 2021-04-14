https://ria.ru/20210414/minnesota-1728313702.html

В Миннесоте задержали сотрудницу полиции, стрелявшую в афроамериканца

В Миннесоте задержали сотрудницу полиции, стрелявшую в афроамериканца

Сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали в среду утром стрелявшую в афроамериканца Данте Райта сотрудницу полиции Ким... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:04

2021-04-14T20:04

2021-04-14T20:24

вашингтон (город)

миннесота

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728048394_0:210:1984:1326_1920x0_80_0_0_0f717958256eec0692dd4870fe2e9e09.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники бюро по задержанию преступников американского штата Миннесота задержали в среду утром стрелявшую в афроамериканца Данте Райта сотрудницу полиции Ким Поттер, сообщили в ведомстве."Агенты бюро по задержанию преступников сегодня утром задержали бывшего офицера полиции города Бруклин-Сентер в связи со смертью Данте Райта в результате стрельбы 11 апреля", - сообщило бюро в Twitter.Прокурор округа Вашингтон в штате Миннесота Пит Орпут заявил, что в случае обвинения, на Поттер может быть наложен штраф до 20 тысяч долларов.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.

https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728118457.html

вашингтон (город)

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), миннесота, в мире