https://ria.ru/20210414/mify-1728180253.html

Врач развеяла пять популярных мифов о приемах пищи вечером

Врач развеяла пять популярных мифов о приемах пищи вечером

РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:00

2021-04-14T09:00

2021-04-14T09:00

общество

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Американский диетолог и нутрициолог Рейчел Пол рассказала в Instagram о мифах, касающихся приемов пищи после пяти часов вечера.Она отметила, что многие люди, пытающиеся сбросить лишний вес, стараются не добавлять в блюда специй и соусов. Однако, по мнению диетолога, это неверно. Пол считает, что от пищи важно получать удовольствие, поэтому рекомендует использовать различные усилители вкуса в небольшом количестве. Кроме того, нутрициолог считает, что недоедать на ужин вредно. Она призывает включить в вечерний рацион продукты с высоким содержанием белка, овощи и растительные жиры.Вместе с тем она подчеркнула, что сладкое в вечерние часы не запрещено, но оно должно вписываться в дневную норму калорийности, которой вы придерживаетесь. Врач также призвала ложиться спать в одно и то же время каждый день и стараться соблюдать режим. По ее мнению, плохое самочувствие из-за отсутствия здорового сна и усталости способствует желанию съесть что-то вредное.Диетолог заключила, что нельзя устраивать голодовку, если накануне вечером съел слишком много, так как "это не работает".Ранее диетолог Пола Норрис дала совет, как похудеть без сокращения размера порций. Она порекомендовала заменить некоторые ингредиенты менее калорийными. Например, сократить вдвое количество фарша при приготовлении таких блюд, как спагетти болоньезе, а вместо него добавить черную или красную фасоль.

https://ria.ru/20210407/pitanie-1727118166.html

https://rsport.ria.ru/20210404/zavtrak-1604157594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество