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Экс-владельцу "Меньшевика" избрали меру пресечения по делу о покушении
Экс-владельцу "Меньшевика" избрали меру пресечения по делу о покушении
Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, как того просило следствие, и назначил ему запрет... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:56
2021-04-14T17:56
россия
илья аверьянов
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, как того просило следствие, и назначил ему запрет определённых действий в рамках нового дела о покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И., судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 12 июня", - сказала Кокая.Суд запретил Аверьянову покидать дом с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, пользоваться телефоном и интернетом.По словам адвоката Андрея Бастракова, новое уголовное дело связано с теми же событиями конца 2017 года, по которым Аверьянов был ранее оправдан: теперь ему вменяют эпизод со стрельбой в пристава и еще двух человек. Защита считает интерпретацию этих событий "не выдерживающей никакой критики".Бастраков заявил РИА Новости, что, по его данным, еще в день стрельбы пристав якобы "утверждал, что в него никто не стрелял, никакой стрельбы на территории и в помещениях фабрики [не было] и самого Аверьянова не видел".Комментариями следствия агентство пока не располагает.Фабула первого дела сводилась к тому, что утром 27 декабря 2017 года в Москве Аверьянов, "не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов на территорию, занимаемую ранее фабрикой", застрелил одного из охранников, сопровождавших представителя взыскателя. Тот скончался на месте.Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт в пользу Аверьянова, и Мосгорсуд 10 февраля 2020 года оправдал его за отсутствием состава преступления. В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор.Кроме того, в рамках расследования дела была установлена причастность Аверьянова к еще одному преступлению: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он подрался с прохожим. По пункту о причинении вреда здоровья присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов "применил к нему силу".
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россия, илья аверьянов, москва, происшествия

Экс-владельцу "Меньшевика" избрали меру пресечения по делу о покушении

17:56 14.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкБизнесмен Илья Аверьянов, задержанный в рамках уголовного дела о покушении на убийство, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы. Кадр видео
Бизнесмен Илья Аверьянов, задержанный в рамках уголовного дела о покушении на убийство, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, как того просило следствие, и назначил ему запрет определённых действий в рамках нового дела о покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И., судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 12 июня", - сказала Кокая.
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Суд запретил Аверьянову покидать дом с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, пользоваться телефоном и интернетом.
По словам адвоката Андрея Бастракова, новое уголовное дело связано с теми же событиями конца 2017 года, по которым Аверьянов был ранее оправдан: теперь ему вменяют эпизод со стрельбой в пристава и еще двух человек. Защита считает интерпретацию этих событий "не выдерживающей никакой критики".
Бастраков заявил РИА Новости, что, по его данным, еще в день стрельбы пристав якобы "утверждал, что в него никто не стрелял, никакой стрельбы на территории и в помещениях фабрики [не было] и самого Аверьянова не видел".
Комментариями следствия агентство пока не располагает.
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Фабула первого дела сводилась к тому, что утром 27 декабря 2017 года в Москве Аверьянов, "не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов на территорию, занимаемую ранее фабрикой", застрелил одного из охранников, сопровождавших представителя взыскателя. Тот скончался на месте.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт в пользу Аверьянова, и Мосгорсуд 10 февраля 2020 года оправдал его за отсутствием состава преступления. В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор.
Кроме того, в рамках расследования дела была установлена причастность Аверьянова к еще одному преступлению: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он подрался с прохожим. По пункту о причинении вреда здоровья присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов "применил к нему силу".
 
РоссияИлья АверьяновМоскваПроисшествия
 
 
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