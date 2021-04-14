https://ria.ru/20210414/menshevik-1728292540.html

Экс-владельцу "Меньшевика" избрали меру пресечения по делу о покушении

Экс-владельцу "Меньшевика" избрали меру пресечения по делу о покушении

Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, как того просило следствие, и назначил ему запрет... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:56

2021-04-14T17:56

2021-04-14T17:56

россия

илья аверьянов

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, как того просило следствие, и назначил ему запрет определённых действий в рамках нового дела о покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И., судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 12 июня", - сказала Кокая.Суд запретил Аверьянову покидать дом с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, пользоваться телефоном и интернетом.По словам адвоката Андрея Бастракова, новое уголовное дело связано с теми же событиями конца 2017 года, по которым Аверьянов был ранее оправдан: теперь ему вменяют эпизод со стрельбой в пристава и еще двух человек. Защита считает интерпретацию этих событий "не выдерживающей никакой критики".Бастраков заявил РИА Новости, что, по его данным, еще в день стрельбы пристав якобы "утверждал, что в него никто не стрелял, никакой стрельбы на территории и в помещениях фабрики [не было] и самого Аверьянова не видел".Комментариями следствия агентство пока не располагает.Фабула первого дела сводилась к тому, что утром 27 декабря 2017 года в Москве Аверьянов, "не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов на территорию, занимаемую ранее фабрикой", застрелил одного из охранников, сопровождавших представителя взыскателя. Тот скончался на месте.Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт в пользу Аверьянова, и Мосгорсуд 10 февраля 2020 года оправдал его за отсутствием состава преступления. В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор.Кроме того, в рамках расследования дела была установлена причастность Аверьянова к еще одному преступлению: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он подрался с прохожим. По пункту о причинении вреда здоровья присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов "применил к нему силу".

https://ria.ru/20200129/1564019450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илья аверьянов, москва, происшествия