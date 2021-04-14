https://ria.ru/20210414/medvedev-1728216457.html
Медведев рассказал о работе над новой редакцией КоАП
Медведев рассказал о работе над новой редакцией КоАП
Работа над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) должна завершиться в течение этого года, документ должен стать гораздо более... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:39
2021-04-14T12:39
2021-04-14T12:39
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Работа над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) должна завершиться в течение этого года, документ должен стать гораздо более четким и понятным, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В течение текущего года нужно завершить работу над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Это большая, масштабная работа... Он (документ) действительно должен быть гораздо более четким и понятным, ну и, конечно, должен быть направлен на реальную защиту прав граждан", - сказал Медведев, выступая на заседании итоговой коллегии Минюста в среду.
https://ria.ru/20210323/preduprezhdenie-1602525866.html
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