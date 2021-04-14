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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210414/mashiny-1728243288.html
Губернатор Московской области передал ключи от 42 машин для скорой помощи
Губернатор Московской области передал ключи от 42 машин для скорой помощи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 42 автомобилей скорой помощи и реанимобилей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:42
2021-04-14T14:42
новости подмосковья
здоровье - общество
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 42 автомобилей скорой помощи и реанимобилей, сообщает пресс-служба правительства региона."Андрей Воробьев передал ключи от скорых и реанимобилей в областную станцию скорой медицинской помощи, 42 автомобиля отправятся в 11 городских округов - Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется увеличить количество машин на линии до 800, для этого нужно на 25% увеличить количество "скорых"."У нас был тяжелый год, COVID, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи - в самые сложные дни было до 12 тысяч вызовов, в то время как обычно их 5-6 тысяч... Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит" - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что ранее для станции скорой помощи Московской области передали 54 автомобиля, до 7 мая поступит ещё 71. Всего для региона закуплено 167 машин, все они укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.В 2020 году закупили 140 машин и более 630 планшетов для бригад скорой помощи, добавили в пресс-службе.В пресс-службе дополнили, что в автопарке областной станции скорой помощи почти 900 машин. За последние 7 лет он обновлен почти на 71%. Ежегодно планируется приобретать по 95 авто, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с 5 до 3 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/podmoskove-1728086120.html
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здоровье - общество, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), королев

Губернатор Московской области передал ключи от 42 машин для скорой помощи

14:42 14.04.2021
 
© Фото : gресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от новых автомобилей областной станции скорой медицинской помощи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от новых автомобилей областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : gресс-служба Губернатора Московской области
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 42 автомобилей скорой помощи и реанимобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Андрей Воробьев передал ключи от скорых и реанимобилей в областную станцию скорой медицинской помощи, 42 автомобиля отправятся в 11 городских округов - Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется увеличить количество машин на линии до 800, для этого нужно на 25% увеличить количество "скорых".
"У нас был тяжелый год, COVID, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи - в самые сложные дни было до 12 тысяч вызовов, в то время как обычно их 5-6 тысяч... Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит" - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что ранее для станции скорой помощи Московской области передали 54 автомобиля, до 7 мая поступит ещё 71. Всего для региона закуплено 167 машин, все они укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.
В 2020 году закупили 140 машин и более 630 планшетов для бригад скорой помощи, добавили в пресс-службе.
"Планшеты сегодня есть у каждой бригады. На них моментально передается вызов, поступающий на центральный диспетчерский пункт. Мы не затрачиваем время на диктовку, как раньше. Бригада сразу может проложить маршрут до пункта назначения. А пока она едет на вызов - еще и получить данные о пациенте в системе ЕМИАС. Если пациенту требуется госпитализация, то нажатием кнопки можно сделать запрос, куда его везти. Диспетчеры найдут стационар и отправят адрес на планшет. А в стационар поступит информация, что к ним везут пациента", - сказал исполняющий обязанности главврача Московской областной станции скорой помощи Сергей Папиянц, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе дополнили, что в автопарке областной станции скорой помощи почти 900 машин. За последние 7 лет он обновлен почти на 71%. Ежегодно планируется приобретать по 95 авто, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с 5 до 3 лет.
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Королев
 
 
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