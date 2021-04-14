Губернатор Московской области передал ключи от 42 машин для скорой помощи
© Фото : gресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от новых автомобилей областной станции скорой медицинской помощи
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 42 автомобилей скорой помощи и реанимобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что планируется увеличить количество машин на линии до 800, для этого нужно на 25% увеличить количество "скорых".
"У нас был тяжелый год, COVID, поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу. Мы видели, какая нагрузка легла на бригады скорой помощи - в самые сложные дни было до 12 тысяч вызовов, в то время как обычно их 5-6 тысяч... Я очень надеюсь, что в Подмосковье будут и дальше приходить на работу профессиональные, отзывчивые люди. От вашей работы очень многое зависит" - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что ранее для станции скорой помощи Московской области передали 54 автомобиля, до 7 мая поступит ещё 71. Всего для региона закуплено 167 машин, все они укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.
В 2020 году закупили 140 машин и более 630 планшетов для бригад скорой помощи, добавили в пресс-службе.
"Планшеты сегодня есть у каждой бригады. На них моментально передается вызов, поступающий на центральный диспетчерский пункт. Мы не затрачиваем время на диктовку, как раньше. Бригада сразу может проложить маршрут до пункта назначения. А пока она едет на вызов - еще и получить данные о пациенте в системе ЕМИАС. Если пациенту требуется госпитализация, то нажатием кнопки можно сделать запрос, куда его везти. Диспетчеры найдут стационар и отправят адрес на планшет. А в стационар поступит информация, что к ним везут пациента", - сказал исполняющий обязанности главврача Московской областной станции скорой помощи Сергей Папиянц, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе дополнили, что в автопарке областной станции скорой помощи почти 900 машин. За последние 7 лет он обновлен почти на 71%. Ежегодно планируется приобретать по 95 авто, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с 5 до 3 лет.