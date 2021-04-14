https://ria.ru/20210414/mamonov-1728260751.html

Патриарх назвал Петра Мамонова человеком с "разносторонними дарованиями"

Патриарх назвал Петра Мамонова человеком с "разносторонними дарованиями"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил актера и музыканта Петра Мамонова с 70-летием, отметив его многогранный талант и силу веры, которая определила... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:52

2021-04-14T15:52

2021-04-14T15:52

религия и мировоззрение

звуки му

русская православная церковь

москва

петр мамонов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил актера и музыканта Петра Мамонова с 70-летием, отметив его многогранный талант и силу веры, которая определила новый этап его творчества.Патриарх отметил, что пример личной внутренней перемены музыканта "способен вдохновить наших современников и пробудить в их душах добрые и светлые чувства".Предстоятель РПЦ пожелал юбиляру "крепости сил, творческих успехов и помощи от Господа на пути христианской жизни".Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 80-е годы был основателем и лидером культовой советской андеграундной группы "Звуки Му", для которой написал более 70 песен. В начале 1990-х Мамонов активно снимался в кино, играл в театре.В 1995 году он переехал жить в деревню, воцерковился и стал вести религиозный образ жизни. Мамонов перестал сниматься в кино, отвергал любые предложения, но на роль монаха в фильме Лунгина "Остров" (2006) согласился. Она принесла ему множество призов. Позже актер сыграл у Лунгина Ивана Грозного в фильме "Царь".

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

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звуки му, русская православная церковь, москва, петр мамонов