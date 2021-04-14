https://ria.ru/20210414/magate-1728280154.html

Инспекторы МАГАТЭ посетили ядерный объект в Иране, где произошла авария

Инспекторы МАГАТЭ посетили ядерный объект в Иране, где произошла авария

Инспекторы МАГАТЭ посетили завод по обогащению урана в иранском Натанзе, где произошла авария, сообщил в среду РИА Новости представитель агентства Фредрик Даль. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:10

2021-04-14T17:10

2021-04-14T17:10

взрыв на ядерном объекте в иране

хасан роухани

мид ирана

магатэ

али акбар салехи

тегеран (город)

иран

израиль

в мире

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ВЕНА, 14 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Инспекторы МАГАТЭ посетили завод по обогащению урана в иранском Натанзе, где произошла авария, сообщил в среду РИА Новости представитель агентства Фредрик Даль."Инспекторы МАГАТЭ продолжают проверку и наблюдательную активность в Иране и сегодня посетили завод по обогащению урана в Натанзе", - сообщил Даль.Он добавил, что МАГАТЭ продолжит сообщать в Совет управляющих агентства о всех последних событиях, связанных с ядерной программой Ирана.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана. Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран принял решение об увеличении уровня обогащения урана в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.

https://ria.ru/20210412/iran-1727983388.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на ядерном объекте в иране, хасан роухани, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире