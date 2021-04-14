https://ria.ru/20210414/ma-1728281499.html

Миллиардер Джек Ма принял участие в заседании попечительского совета РГО

Миллиардер Джек Ма принял участие в заседании попечительского совета РГО

Основатель компании Alibaba миллиардер Джек Ма в среду принял участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), возглавляемого РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:16

2021-04-14T17:16

2021-04-14T17:29

юрий тавровский

aliexpress

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

хайнань

alibaba group

владимир путин

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Основатель компании Alibaba миллиардер Джек Ма в среду принял участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Джек Ма участвовал в заседании по видеосвязи из комнаты, стена которой была украшена традиционным китайским растительным орнаментом – цветущая слива. Джек Ма не выступал, но выслушал всех участников мероприятия в течение двух часов. Иногда пил чай.В начале января многие мировые СМИ стали сообщать об "исчезновении" миллиардера. Тогда говорилось, что с конца октября он не появлялся на публике, после того как раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против государственного курса в отношении технологических компаний. СМИ сообщали, что миллиардер появился на публике впервые за несколько месяцев 20 января. Тогда он побеседовал по видеосвязи с сельскими учителями.В феврале Джек Ма был замечен играющим в гольф на китайском острове Хайнань. Председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский говорил, что возвращение Ма на публику может говорить о том, что он смог найти компромисс с китайскими властями и вернется к своей деятельности.В минувшую субботу, 10 апреля, Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка объявило о штрафе для Alibaba за нечестную конкуренцию в 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов), что стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом. При этом компания сразу же заявила, что искренне принимает штраф и полностью подчиняется. Акции Alibaba в понедельник, первый день торгов после этих новостей, подскочили на 10%, а состояние Джека Ма (по данным Bloomberg Billionaires Index) выросло на 2,3 миллиарда долларов - до примерно 52 миллиардов.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

https://ria.ru/20210110/ischeznovenie-1592436023.html

хайнань

китай

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юрий тавровский, aliexpress, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, хайнань, alibaba group, владимир путин, китай, технологии, экономика, джек ма, русское географическое общество