https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html

Альфа-Банк вошел в число лучших банков мира по версии Forbes

Альфа-Банк вошел в число лучших банков мира по версии Forbes

Альфа-Банк занял первое место среди крупных российских банков в рейтинге лучших банков мира, составленным американским деловым журналом Forbes, сообщает банк. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:27

2021-04-14T17:27

2021-04-14T17:27

владимир верхошинский

forbes

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Альфа-Банк занял первое место среди крупных российских банков в рейтинге лучших банков мира, составленным американским деловым журналом Forbes, сообщает банк.В рейтинг World’s Best Banks 2021 вошли 450 банков из 28 стран мира, в том числе 15 из России. Рейтинг подготовлен совместно с исследовательской компанией Statista, которая опросила более 43 тысяч респондентов по всему миру о том, как строятся их отношения с банками. В ходе исследования оценивались удовлетворенность клиентов и ее ключевые атрибуты: доверие, условия работы, уровень обслуживания, цифровые услуги и качество финансовых консультаций. "Важно, что эта оценка отражает мнения реальных людей, наших клиентов. Люди всегда выбирают банк, который для них удобен. Это и есть ключевое признание наших побед", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.

https://realty.ria.ru/20210409/kazan-1727529507.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир верхошинский, forbes, альфа-банк, новости компаний - экономика