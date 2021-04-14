https://ria.ru/20210414/liniya-1728201650.html

В России открыли горячую линию по полетам в Турцию

В России открыли горячую линию по полетам в Турцию

Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:16

2021-04-14T11:16

2021-04-14T12:25

туризм

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

танзания

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства.Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны "горячих линий" всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно."Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", - добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой "горячей линии" - 8-800-200-34-11, время работы - 8.00 до 20.00 мск."ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию", - заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html

https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html

россия

турция

танзания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания