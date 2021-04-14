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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210414/liniya-1728201650.html
В России открыли горячую линию по полетам в Турцию
В России открыли горячую линию по полетам в Турцию
Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:16
2021-04-14T12:25
туризм
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
танзания
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства.Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны "горячих линий" всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно."Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", - добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой "горячей линии" - 8-800-200-34-11, время работы - 8.00 до 20.00 мск."ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию", - заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания

В России открыли горячую линию по полетам в Турцию

11:16 14.04.2021 (обновлено: 12:25 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Мария Селиванова Номера отеля Lujo Bodrum
 Номера отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, говорится в сообщении ведомства.
"Ростуризм запустил "горячую линию" для туристов. По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный", - сообщили в Ростуризме.
Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны "горячих линий" всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно.
"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", - добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой "горячей линии" - 8-800-200-34-11, время работы - 8.00 до 20.00 мск.
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"ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию", - заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.
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ТуризмРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияТанзания
 
 
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