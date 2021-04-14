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https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html
Госдума предложила продлить льготы для пострадавшего от COVID-19 бизнеса
Госдума предложила продлить льготы для пострадавшего от COVID-19 бизнеса
Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:08
2021-04-14T15:11
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коронавирус covid-19
россия
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса, говорится в принятом в среду постановлении палаты.В документе правительству предлагается рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, "продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору". Также до конца текущего года предлагается продлить действие норм, освобождающих от уплаты налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.Депутаты также предлагают правительству рассмотреть вопрос о продлении в целом наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые были приняты в прошлом году. В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в прошлом году пострадавшим предприятиям.Часть предложений парламентариев касается поддержки рынка труда в регионах: в постановлении правительству предлагается "в целях сокращения миграционного оттока населения из мест постоянного проживания и привлечения специалистов из других субъектов РФ на территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности".Также Госдума просит рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки самозанятых граждан, которые применяют соответствующий специальный налоговый режим. В документе не уточняется, о каких именно мерах идет речь.Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.
https://ria.ru/20210414/pandemiya-1728223830.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика, госдума рф

Госдума предложила продлить льготы для пострадавшего от COVID-19 бизнеса

15:08 14.04.2021 (обновлено: 15:11 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса, говорится в принятом в среду постановлении палаты.
В документе правительству предлагается рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, "продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору". Также до конца текущего года предлагается продлить действие норм, освобождающих от уплаты налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
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Депутаты также предлагают правительству рассмотреть вопрос о продлении в целом наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые были приняты в прошлом году. В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в прошлом году пострадавшим предприятиям.
Часть предложений парламентариев касается поддержки рынка труда в регионах: в постановлении правительству предлагается "в целях сокращения миграционного оттока населения из мест постоянного проживания и привлечения специалистов из других субъектов РФ на территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности".
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Также Госдума просит рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки самозанятых граждан, которые применяют соответствующий специальный налоговый режим. В документе не уточняется, о каких именно мерах идет речь.
Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.
 
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