https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html

Госдума предложила продлить льготы для пострадавшего от COVID-19 бизнеса

Госдума предложила продлить льготы для пострадавшего от COVID-19 бизнеса

Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:08

2021-04-14T15:08

2021-04-14T15:11

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса, говорится в принятом в среду постановлении палаты.В документе правительству предлагается рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, "продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору". Также до конца текущего года предлагается продлить действие норм, освобождающих от уплаты налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.Депутаты также предлагают правительству рассмотреть вопрос о продлении в целом наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые были приняты в прошлом году. В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в прошлом году пострадавшим предприятиям.Часть предложений парламентариев касается поддержки рынка труда в регионах: в постановлении правительству предлагается "в целях сокращения миграционного оттока населения из мест постоянного проживания и привлечения специалистов из других субъектов РФ на территории, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности".Также Госдума просит рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки самозанятых граждан, которые применяют соответствующий специальный налоговый режим. В документе не уточняется, о каких именно мерах идет речь.Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.

https://ria.ru/20210414/pandemiya-1728223830.html

https://ria.ru/20210411/golikova-1727768195.html

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