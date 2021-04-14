https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html

Вильфанд рассказал, каким будет лето

Вильфанд рассказал, каким будет лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" предположил, что летом тепература почти на всей территории России будет... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T03:13

2021-04-14T03:13

2021-04-14T03:13

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" предположил, что летом тепература почти на всей территории России будет около и выше нормы.По словам метеоролога, в первую очередь такой прогноз актуален для жителей европейской части страны.Глава Гидрометцентра добавил, что теплое лето также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории.Однако, как отметил Вильфанд, сейчас сложно сделать точный прогноз на долгую перспективу.

https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество