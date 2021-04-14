https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html
Вильфанд рассказал, каким будет лето
Вильфанд рассказал, каким будет лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" предположил, что летом тепература почти на всей территории России будет... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T03:13
2021-04-14T03:13
2021-04-14T03:13
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" предположил, что летом тепература почти на всей территории России будет около и выше нормы.По словам метеоролога, в первую очередь такой прогноз актуален для жителей европейской части страны.Глава Гидрометцентра добавил, что теплое лето также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории.Однако, как отметил Вильфанд, сейчас сложно сделать точный прогноз на долгую перспективу.
https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740931.html
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