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Путин отметил роль лендлиза в победе над нацизмом
Путин отметил роль лендлиза в победе над нацизмом
Поставки по лендлизу питания, боевой техники, металла и открытие позже второго фронта сыграли существенную роль в победе над нацизмом, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:30
2021-04-14T14:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки по лендлизу питания, боевой техники, металла и открытие позже второго фронта сыграли существенную роль в победе над нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в заседании попечительского совета РГО в режиме видеоконференции. В ходе заседания руководитель научно-поисковых проектов АНО "НИЦ современной истории" Сергей Катков рассказал о планирующейся летом экспедиции для исследования аэродромов легендарной воздушной трассы Алсиб. Он отметил, что экспедиция также поможет оценить вклад лендлиза в победу в Великой Отечественной войне, и спросил президента, каково его мнение на этот счет."Можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одна из ключевых фигур - это маршал Жуков. И он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по лендлизу, то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может быть, и два. А это значит - дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения и так далее", - ответил президент.Путин напомнил, что во время войны солдаты называли американскую тушенку вторым фронтом."Если говорить о тушенке, то поставки по лендлизу покрывали 80% потребности. Надо отдать должное, это немало", - уточнил Путин."Но это касалось не только продовольствия, главное - это металл. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности", - добавил он.Путин уточнил, что были и поставки боевой техники, автомобилей, вагонов, самолетов, которые имели большое значение."Перегоняли самолеты в исключительно тяжелых условиях. Сами американские летчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские. Это была героическая работа, героическая страница в истории Великой Отечественной войны, о которой, честно говоря, мало кто знает", - добавил президент.Он также поблагодарил поисковиков за то, что они взялись за это исследование."Поставки по лендлизу и открытие потом второго фронта, безусловно, сыграли существенную роль в деле победы над общим противником, над общим врагом, над нацизмом", - заключил Путин.
https://ria.ru/20210408/natsizm-1727298411.html
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россия, владимир путин, общество

Путин отметил роль лендлиза в победе над нацизмом

14:30 14.04.2021
 
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки по лендлизу питания, боевой техники, металла и открытие позже второго фронта сыграли существенную роль в победе над нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принял участие в заседании попечительского совета РГО в режиме видеоконференции. В ходе заседания руководитель научно-поисковых проектов АНО "НИЦ современной истории" Сергей Катков рассказал о планирующейся летом экспедиции для исследования аэродромов легендарной воздушной трассы Алсиб. Он отметил, что экспедиция также поможет оценить вклад лендлиза в победу в Великой Отечественной войне, и спросил президента, каково его мнение на этот счет.
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"Можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одна из ключевых фигур - это маршал Жуков. И он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по лендлизу, то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может быть, и два. А это значит - дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения и так далее", - ответил президент.
Путин напомнил, что во время войны солдаты называли американскую тушенку вторым фронтом.
"Если говорить о тушенке, то поставки по лендлизу покрывали 80% потребности. Надо отдать должное, это немало", - уточнил Путин.
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"Но это касалось не только продовольствия, главное - это металл. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности", - добавил он.
Путин уточнил, что были и поставки боевой техники, автомобилей, вагонов, самолетов, которые имели большое значение.
"Перегоняли самолеты в исключительно тяжелых условиях. Сами американские летчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские. Это была героическая работа, героическая страница в истории Великой Отечественной войны, о которой, честно говоря, мало кто знает", - добавил президент.
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Он также поблагодарил поисковиков за то, что они взялись за это исследование.
"Поставки по лендлизу и открытие потом второго фронта, безусловно, сыграли существенную роль в деле победы над общим противником, над общим врагом, над нацизмом", - заключил Путин.
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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