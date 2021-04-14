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Официальный курс евро на четверг снизился более чем на рубль
Официальный курс евро на четверг снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля - до 90,5391 рубля, курс доллара - на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:30
2021-04-14T13:30
2021-04-14T13:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля - до 90,5391 рубля, курс доллара - на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 1,484 рубля, составив 82,368 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика