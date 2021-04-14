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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210414/kurs-1728226957.html
Официальный курс евро на четверг снизился более чем на рубль
Официальный курс евро на четверг снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля - до 90,5391 рубля, курс доллара - на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:30
2021-04-14T13:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля - до 90,5391 рубля, курс доллара - на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 1,484 рубля, составив 82,368 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился более чем на рубль

13:30 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,3771 рубля - до 90,5391 рубля, курс доллара - на 1,5709 рубля, до 75,6826 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 1,484 рубля, составив 82,368 рубля.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 18:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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