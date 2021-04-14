https://ria.ru/20210414/krym-1728244544.html

Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для защиты Крыма

Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для защиты Крыма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:42

2021-04-14T14:42

2021-04-14T14:42

россия

нато

николай патрушев

сша

украина

безопасность

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона из-за действий США, НАТО и Украины.Выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, Патрушев отметил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО нарастила свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе, а на полуострове сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права".

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

россия

сша

украина

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россия, нато, николай патрушев, сша, украина, безопасность, общество