https://ria.ru/20210414/kreml-1728207816.html
В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым
В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым
Тон разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был деловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:02
2021-04-14T12:02
2021-04-14T17:30
россия
джо байден
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владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был деловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", — добавил он.Во вторник лидеры двух стран по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор. Байден, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы.Путин и его американский коллега затронули такие вопросы, как стратегическая безопасность и контроль над вооружениями, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию конфликта. Президенты договорились дать указания соответствующим ведомствам проработать поднятые во время разговора проблемы.
https://ria.ru/20210413/avstriya-1728157987.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика