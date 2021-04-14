https://ria.ru/20210414/kreml-1728207816.html

В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым

В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым

Тон разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был деловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:02

2021-04-14T12:02

2021-04-14T17:30

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154977/22/1549772279_0:310:3072:2038_1920x0_80_0_0_b1b4469b7a238720deeee3d1180a680e.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тон разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был деловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", — добавил он.Во вторник лидеры двух стран по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор. Байден, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы.Путин и его американский коллега затронули такие вопросы, как стратегическая безопасность и контроль над вооружениями, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию конфликта. Президенты договорились дать указания соответствующим ведомствам проработать поднятые во время разговора проблемы.

https://ria.ru/20210413/avstriya-1728157987.html

https://ria.ru/20210413/razgovor-1728148556.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика