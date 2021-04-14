https://ria.ru/20210414/kray-1728273339.html

Краснодарский край признали лучшим по уровню открытости бюджетных данных

Краснодарский край признали лучшим по уровню открытости бюджетных данных

Краснодарский край признан лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:44

2021-04-14T16:44

2021-04-14T16:44

краснодарский край

россия

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский край признан лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных, сообщает администрация региона.Уточняется, что рейтинг составлен по заказу Минфина России.По словам замгубернатора, обеспечение доступности информации о бюджете необходимо для того, чтобы каждый житель края мог узнать, на какие цели направляются бюджетные средства, дает возможность общественности проконтролировать процесс формирования бюджета.Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов субъектов страны, повысить доступность сведений для жителей. Эксперты оценивают возможность поиска информации о бюджете, своевременное размещение данных, взаимодействие с общественностью, участие граждан в обсуждении бюджетных вопросов.Как уточнили в ведомстве, для открытости информации региональное министерство финансов проводит публичные слушания о проекте краевого бюджета и годовому отчету его исполнения, размещает в открытом доступе актуальные данные.Кроме того, в регионе работает интернет-портал "Открытый бюджет Краснодарского края". При министерстве действует Общественный совет, в состав которого входят ученые, экономисты, представители общественных организаций.

https://ria.ru/20210409/reabilitatsiya-1727637375.html

https://ria.ru/20210406/govyadina-1604415984.html

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россия, краснодарский край, экономика