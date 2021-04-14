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Краснодарский край
https://ria.ru/20210414/kray-1728273339.html
Краснодарский край признали лучшим по уровню открытости бюджетных данных
Краснодарский край признали лучшим по уровню открытости бюджетных данных
Краснодарский край признан лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:44
2021-04-14T16:44
краснодарский край
россия
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский край признан лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных, сообщает администрация региона.Уточняется, что рейтинг составлен по заказу Минфина России.По словам замгубернатора, обеспечение доступности информации о бюджете необходимо для того, чтобы каждый житель края мог узнать, на какие цели направляются бюджетные средства, дает возможность общественности проконтролировать процесс формирования бюджета.Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов субъектов страны, повысить доступность сведений для жителей. Эксперты оценивают возможность поиска информации о бюджете, своевременное размещение данных, взаимодействие с общественностью, участие граждан в обсуждении бюджетных вопросов.Как уточнили в ведомстве, для открытости информации региональное министерство финансов проводит публичные слушания о проекте краевого бюджета и годовому отчету его исполнения, размещает в открытом доступе актуальные данные.Кроме того, в регионе работает интернет-портал "Открытый бюджет Краснодарского края". При министерстве действует Общественный совет, в состав которого входят ученые, экономисты, представители общественных организаций.
https://ria.ru/20210409/reabilitatsiya-1727637375.html
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россия, краснодарский край, экономика

Краснодарский край признали лучшим по уровню открытости бюджетных данных

16:44 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский край признан лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных, сообщает администрация региона.
"Краснодарский край признали лучшим в России по уровню открытости бюджетных данных. На протяжении последних восьми лет регион традиционно занимает лидирующие позиции по данному показателю... За 2020 год Краснодарскому краю присвоили "очень высокий уровень открытости бюджетных данных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейтинг составлен по заказу Минфина России.
"Открытость бюджета – это один из важных критериев оценки региональных властей. Можно сказать, что он показывает уровень доверия между исполнительной властью и населением. Краевой бюджет – не закрытый "кабинетный" документ, он формируется с целью реализации важных для нашего региона проектов", - прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам замгубернатора, обеспечение доступности информации о бюджете необходимо для того, чтобы каждый житель края мог узнать, на какие цели направляются бюджетные средства, дает возможность общественности проконтролировать процесс формирования бюджета.
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Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов субъектов страны, повысить доступность сведений для жителей. Эксперты оценивают возможность поиска информации о бюджете, своевременное размещение данных, взаимодействие с общественностью, участие граждан в обсуждении бюджетных вопросов.
Как уточнили в ведомстве, для открытости информации региональное министерство финансов проводит публичные слушания о проекте краевого бюджета и годовому отчету его исполнения, размещает в открытом доступе актуальные данные.
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Кроме того, в регионе работает интернет-портал "Открытый бюджет Краснодарского края". При министерстве действует Общественный совет, в состав которого входят ученые, экономисты, представители общественных организаций.
 
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