https://ria.ru/20210414/kotlety-1728203306.html

В Кирове директора комбината наказали после видео с отмыванием котлет

В Кирове директора комбината наказали после видео с отмыванием котлет

Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой, сообщает... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:28

2021-04-14T11:28

2021-04-14T16:24

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница столовой школы №59 в Кирове моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены. Как сообщили в администрации Кирова, в ходе проверки было установлено, что сотрудница пищеблока отмывала котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира, чтобы унести домой. Ее обещали наказать. Директора комбината питания, а также заведующую пищеблоком школы №59 временно отстранили от исполнения обязанностей."В ходе проверки сведения о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства подтвердились, установлены факты несоблюдения температурного режима хранения продуктов питания, несоблюдения требований установленных нормативов при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Прокурор Ленинского района города Кирова внёс директору комбината продовольствия и социального питания города Кирова представление", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работница школьной столовой моет котлеты Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором работница столовой школы №59 в Кирове моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. 2021-04-14T11:28 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, кировская область, общество, происшествия