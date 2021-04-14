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В Кирове директора комбината наказали после видео с отмыванием котлет
В Кирове директора комбината наказали после видео с отмыванием котлет
Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой, сообщает... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:28
2021-04-14T16:24
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кировская область
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница столовой школы №59 в Кирове моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены. Как сообщили в администрации Кирова, в ходе проверки было установлено, что сотрудница пищеблока отмывала котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира, чтобы унести домой. Ее обещали наказать. Директора комбината питания, а также заведующую пищеблоком школы №59 временно отстранили от исполнения обязанностей."В ходе проверки сведения о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства подтвердились, установлены факты несоблюдения температурного режима хранения продуктов питания, несоблюдения требований установленных нормативов при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Прокурор Ленинского района города Кирова внёс директору комбината продовольствия и социального питания города Кирова представление", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Работница школьной столовой моет котлеты
Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором работница столовой школы №59 в Кирове моет котлеты, которые остались после обеда первой смены.
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60
россия, здоровье - общество, кировская область, общество, происшествия

В Кирове директора комбината наказали после видео с отмыванием котлет

11:28 14.04.2021 (обновлено: 16:24 14.04.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Кировской области вынесла представление директору комбината питания после проверки истории с "отмыванием" котлет в школьной столовой, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в группе "Киров без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором работница столовой школы №59 в Кирове моет котлеты, которые остались после обеда первой смены. По словам автора сообщения, это делается якобы для того, чтобы подать их на стол ученикам второй смены. Как сообщили в администрации Кирова, в ходе проверки было установлено, что сотрудница пищеблока отмывала котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира, чтобы унести домой. Ее обещали наказать. Директора комбината питания, а также заведующую пищеблоком школы №59 временно отстранили от исполнения обязанностей.
"В ходе проверки сведения о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства подтвердились, установлены факты несоблюдения температурного режима хранения продуктов питания, несоблюдения требований установленных нормативов при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Прокурор Ленинского района города Кирова внёс директору комбината продовольствия и социального питания города Кирова представление", - говорится в сообщении.
 
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