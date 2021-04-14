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В Японии кошка спасла человека и стала начальником полиции
В Японии кошка спасла человека и стала начальником полиции
Живущую в Японии кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:20
2021-04-14T19:20
2021-04-14T19:48
япония
в мире
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ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Живущую в Японии кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма, сообщил телеканал NHK.В минувшем году пожилой мужчина упал в сточный ров. Спасти его помогло необычное поведение Коко, которая села рядом и начала, не отрываясь, смотреть в воду. Заметив это, хозяйка кошки подошла поближе, увидела упавшего мужчину и немедленно вызвала помощь.За этот поступок Коко вручили грамоту от полиции, одели в форменную одежду и водрузили на голову крошечную фуражку.В должности начальника отделения она пробыла один день. За это время кошка успела принять участие в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Как принято в Японии, Коко поставила на документе "личную печать", обмакнув лапу в красную тушь.
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япония, в мире
ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака.
Живущую в Японии
кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма, сообщил телеканал NHK
.
В минувшем году пожилой мужчина упал в сточный ров. Спасти его помогло необычное поведение Коко, которая села рядом и начала, не отрываясь, смотреть в воду. Заметив это, хозяйка кошки подошла поближе, увидела упавшего мужчину и немедленно вызвала помощь.
За этот поступок Коко вручили грамоту от полиции, одели в форменную одежду и водрузили на голову крошечную фуражку.
В должности начальника отделения она пробыла один день. За это время кошка успела принять участие в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Как принято в Японии, Коко поставила на документе "личную печать", обмакнув лапу в красную тушь.