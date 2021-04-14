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В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:16
2021-04-14T11:16
2021-04-14T11:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 837, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 568",- говорится в сообщении.
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