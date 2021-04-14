https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728201793.html

В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:16

2021-04-14T11:16

2021-04-14T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 837, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 568",- говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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