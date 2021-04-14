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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728201793.html
В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:16
2021-04-14T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 837, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 568",- говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом

11:16 14.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 837, Санкт-Петербурге -712, Подмосковье - 568, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 837, 2. Санкт-Петербург - 712, 3. Московская область - 568",- говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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