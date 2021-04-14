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В России за сутки 9447 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9447 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 447 человек после COVID-19, за все время - 4 291 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:13
2021-04-14T11:13
2021-04-14T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 447 человек после COVID-19, за все время - 4 291 223, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписали 1 751 человека, в Санкт-Петербурге - 977, Подмосковье - 517.
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москва
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество