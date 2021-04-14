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США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник
США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник
Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:55
2021-04-14T23:14
черное море
босфор
сша
в мире
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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Изначально сообщалось, что два американских эсминца Roosevelt и Donald Cook должны были пройти в акваторию по очереди 14 и 15 апреля и пробыть там до 4 и 5 мая.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.Как заявлял в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них существуют серьезные ограничения.
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черное море, босфор, сша, в мире

США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник

22:55 14.04.2021 (обновлено: 23:14 14.04.2021)
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Изначально сообщалось, что два американских эсминца Roosevelt и Donald Cook должны были пройти в акваторию по очереди 14 и 15 апреля и пробыть там до 4 и 5 мая.
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Как заявлял в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них существуют серьезные ограничения.
Президент США Джо Байден с генералом ВВС США Жаклин Ван Овост и генерал-лейтенантом армии США Лорой Ричардсон - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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