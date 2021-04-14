https://ria.ru/20210414/korabli-1728326615.html

США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник

США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:32

2021-04-14T22:32

2021-04-14T22:53

джон кирби

министерство обороны сша

монтре

вашингтон (город)

сша

черное море

босфор

турция

в мире

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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё."Да, посольство США уведомило наше министерство об этом", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, отменен ли проход кораблей.

https://ria.ru/20210401/general-1603805587.html

монтре

вашингтон (город)

сша

черное море

босфор

турция

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джон кирби, министерство обороны сша, монтре, вашингтон (город), сша, черное море, босфор, турция, в мире