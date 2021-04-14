https://ria.ru/20210414/klaster-1728178080.html

В Якутии появится туркластер "Российский север Арктики"

В Якутии появится туркластер "Российский север Арктики"

Самолет-ресторан, дворец эвенков построят в арктическом поселке Тикси в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:18

2021-04-14T08:18

2021-04-14T09:00

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

андрей тарасенко

туризм

тикси

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ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Самолет-ресторан, дворец эвенков построят в арктическом поселке Тикси в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее вице-премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко заявил, что арктический поселок Тикси в Булунском районе Якутии с открытием глубоководного порта сможет снабжать весь регион через Северный морской путь.Власти республики планируют в Тикси большое строительство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отметили в кабмине, в поселке создадут туристическо-комбинированный кластер "Российский север Арктики"."Запланировано создание дворца эвенков — предполагается преобразовать этнокультурный центр в дворец путем изменения внешнего и внутреннего облика, придания концепта. На территории кластера также создадут самолет-ресторан — каркас самолета АН-12 расположен около аэродрома "Тикси-3". Планируется реконструкция музея российско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны (Завод "Богхед")" - рассказали в пресс-службе.Кроме того, в Тикси появится музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО.

https://ria.ru/20210225/polyarnyy-1598943186.html

https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), андрей тарасенко, туризм, тикси