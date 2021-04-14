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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210414/klaster-1728178080.html
В Якутии появится туркластер "Российский север Арктики"
В Якутии появится туркластер "Российский север Арктики"
Самолет-ресторан, дворец эвенков построят в арктическом поселке Тикси в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:18
2021-04-14T09:00
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
андрей тарасенко
туризм
тикси
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ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Самолет-ресторан, дворец эвенков построят в арктическом поселке Тикси в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее вице-премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко заявил, что арктический поселок Тикси в Булунском районе Якутии с открытием глубоководного порта сможет снабжать весь регион через Северный морской путь.Власти республики планируют в Тикси большое строительство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отметили в кабмине, в поселке создадут туристическо-комбинированный кластер "Российский север Арктики"."Запланировано создание дворца эвенков — предполагается преобразовать этнокультурный центр в дворец путем изменения внешнего и внутреннего облика, придания концепта. На территории кластера также создадут самолет-ресторан — каркас самолета АН-12 расположен около аэродрома "Тикси-3". Планируется реконструкция музея российско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны (Завод "Богхед")" - рассказали в пресс-службе.Кроме того, в Тикси появится музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО.
https://ria.ru/20210225/polyarnyy-1598943186.html
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html
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россия, республика саха (якутия), андрей тарасенко, туризм, тикси

В Якутии появится туркластер "Российский север Арктики"

08:18 14.04.2021 (обновлено: 09:00 14.04.2021)
 
© РИА Новости / В. ЯковлевЯкутский пейзаж
Якутский пейзаж - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / В. Яковлев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Самолет-ресторан, дворец эвенков построят в арктическом поселке Тикси в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее вице-премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко заявил, что арктический поселок Тикси в Булунском районе Якутии с открытием глубоководного порта сможет снабжать весь регион через Северный морской путь.
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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный
Власти республики планируют в Тикси большое строительство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отметили в кабмине, в поселке создадут туристическо-комбинированный кластер "Российский север Арктики".
"Запланировано создание дворца эвенков — предполагается преобразовать этнокультурный центр в дворец путем изменения внешнего и внутреннего облика, придания концепта. На территории кластера также создадут самолет-ресторан — каркас самолета АН-12 расположен около аэродрома "Тикси-3". Планируется реконструкция музея российско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны (Завод "Богхед")" - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в Тикси появится музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО.
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Вчера, 12:02Республика Саха (Якутия)
В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера
 
Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Андрей ТарасенкоТуризмТикси
 
 
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