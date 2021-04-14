https://ria.ru/20210414/kitay-1728205896.html
Внешнеторговый оборот Китая в первом квартале 2021 года вырос на 29,2%
Внешнеторговый оборот Китая в первом квартале 2021 года вырос на 29,2%
Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае в первом квартале 2021 года увеличился на 29,2% и и составил 8,47 триллиона юаней, сообщает Главное таможенное... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:47
2021-04-14T11:47
2021-04-14T11:47
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае в первом квартале 2021 года увеличился на 29,2% и и составил 8,47 триллиона юаней, сообщает Главное таможенное управление КНР (ГТУ).Экспорт за отчетный период увеличился на 38,7%, а импорт — на 19,3%.Официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь объяснил рост внешней торговли Китая социально-экономическим развитием.Как показывают данные, положительное сальдо внешней торговли выросло на 690,6%, составив 759,29 миллиарда юаней.
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