https://ria.ru/20210414/kitay-1728205896.html

Внешнеторговый оборот Китая в первом квартале 2021 года вырос на 29,2%

Внешнеторговый оборот Китая в первом квартале 2021 года вырос на 29,2%

Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае в первом квартале 2021 года увеличился на 29,2% и и составил 8,47 триллиона юаней, сообщает Главное таможенное... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:47

2021-04-14T11:47

2021-04-14T11:47

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае в первом квартале 2021 года увеличился на 29,2% и и составил 8,47 триллиона юаней, сообщает Главное таможенное управление КНР (ГТУ).Экспорт за отчетный период увеличился на 38,7%, а импорт — на 19,3%.Официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь объяснил рост внешней торговли Китая социально-экономическим развитием.Как показывают данные, положительное сальдо внешней торговли выросло на 690,6%, составив 759,29 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай