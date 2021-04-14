"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", — приводит пресс-служба слова Вайсберга.