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"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами
"Иронию судьбы" переснимут с голливудскими актерами
Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип". РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:42
2021-04-14T16:42
2021-04-14T19:35
культура
томас манн
централ партнершип
эльдар рязанов
бостон
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".В картине под названием About Fate снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки планируют начать в Бостоне летом.Марюс Вайсберг — режиссер, сценарист и продюсер, автор таких комедий, как "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Любовь в большом городе".
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РИА Новости
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РИА Новости
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томас манн, централ партнершип, эльдар рязанов, бостон