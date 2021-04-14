https://ria.ru/20210414/kazan-1728263013.html

В Казани стартовал конкурс на лучший проект развития набережной

В Казани стартовал конкурс на лучший проект развития набережной

Открытый международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории площадью 8,9 гектара вдоль берега реки Казанки объявила компания... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:01

2021-04-14T16:01

2021-04-14T16:01

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Открытый международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории площадью 8,9 гектара вдоль берега реки Казанки объявила компания "Таткравтинвест" при поддержке мэрии Казани, сообщают организаторы.Территория, для которой конкурсантам предстоит разработать концепцию, ограничена улицей Сибгата Хакима, территорией гостиничного комплекса "Ривьера", акваторией Казанки и будущим парком, проектирование которого сейчас ведется под руководством французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена. Собственником одного из земельных участков, входящих в эту территорию, является ООО "Таткрафтинвест", выступившее заказчиком конкурса."К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные архитекторы, градостроители, профессиональные архитектурные бюро и мастерские или консорциумы. Перед участниками поставлена задача подготовить концепцию сбалансированного развития этого участка и пешеходной набережной в увязке с концепцией "Парк Горизонтов" Мишеля Пена и концепцией набережной, разработанной бюро Orchestra", - говорится в сообщении.Предполагается, что на данной территории появится объект регионального значения – многофункциональный комплекс, включающий в себя концертный зал, а также два отеля, офисы, ритейл, гостиничные сервисные резиденции и апартаменты. Строительство жилой застройки условиями конкурса не предусмотрено.Согласно положению о конкурсе, многофункциональный комплекс должен быть интегрирован в существующую городскую среду. Участникам конкурса предлагается создать архитектурный ансамбль, гармонично вписывающийся в панораму акватории Казанки. Застройка должна отражать культурные особенности региона и не мешать визуальному восприятию ансамбля Казанского Кремля. Согласно конкурсной документации, проект благоустройства будет содержать схему озеленения и развития общественных пространств.Прием заявок и регистрация участников продлятся до 1 июня, прием конкурсных проектов – до 24 июня. Далее рабочая экспертная группа проведет техническую экспертизу работ, соответствующих условиям конкурса, после чего к оценке проектов приступит жюри. В его состав войдут представители органов власти, институтов развития, эксперты в области архитектуры, градостроительства, комплексного развития территорий, а также экономики и пространственного планирования. Все конкурсные работы будут рассмотрены анонимно. Официальное объявление победителя и призеров конкурса состоится ориентировочно 30 июня.Общий размер призового фонда конкурса составляет 8,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210414/tatarstan-1728213738.html

https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html

https://realty.ria.ru/20210413/ipoteka-1728098122.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), казань