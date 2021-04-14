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Конвенция Монтре не будет действовать на канал "Стамбул", заявил Эрдоган
Конвенция Монтре не будет действовать на канал "Стамбул", заявил Эрдоган
Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул". РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:41
2021-04-14T16:41
мраморное море
дарданеллы
мевлют чавушоглу
монтре
в мире
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул".Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё."Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё - это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет", - сказал Эрдоган на встрече со студентами, трансляция велась в Twitter.Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20210406/kanal-1727058743.html
https://ria.ru/20210413/diplomatiya-1727958348.html
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мраморное море, дарданеллы, мевлют чавушоглу, монтре, в мире

Конвенция Монтре не будет действовать на канал "Стамбул", заявил Эрдоган

16:41 14.04.2021
 
© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля "Фатих", проходящего пролив Босфор в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Presidential Press Service
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул".
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
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"Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё - это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет", - сказал Эрдоган на встрече со студентами, трансляция велась в Twitter.
Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
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Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
 
Мраморное мореДарданеллыМевлют ЧавушоглуМонтреВ мире
 
 
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