https://ria.ru/20210414/jagger-1728206633.html

Мик Джаггер и Дэйв Грол спели о выходе из карантина в треке Easy Sleazy

Мик Джаггер и Дэйв Грол спели о выходе из карантина в треке Easy Sleazy

Рок-музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) представили в Сети оптимистический трек Easy Sleazy, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:30

2021-04-14T14:30

2021-04-14T14:30

музыка

что посмотреть

коронавирус covid-19

foo fighters

the rolling stones

культура

новости культуры

мик джаггер

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рок-музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) представили в Сети оптимистический трек Easy Sleazy, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и написанный во время локдауна. На YouTube-канале фронтмена The Rolling Stones также появилось видео, где музыканты исполняют Easy Sleazy, сидя по домам. В треке Джаггер жалуется на безделье, отмену гастролей, футбол с фальшивыми аплодисментами, виртуальные премьеры и прочие "прелести" локдауна. Однако надеется, что все это скоро закончится.Лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол добавил: "Трудно выразить словами, что для меня значит возможность записать эту песню с сэром Миком Джаггером. Я об этом и мечтать не смел".Понравилась работа и слушателям. В комментариях под видео многие отметили, что у музыкантов получился мощный дуэт, а Мик Джаггер, несмотря на возраст (рокеру 77 лет. — Прим. ред.), рычит и кричит так же громко и фантастически, как в золотую эпоху The Rolling Stones, которая пришлась на 1960-е и 1970-е годы.

https://ria.ru/20201214/jagger-1589081293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, что посмотреть , коронавирус covid-19, foo fighters, the rolling stones, новости культуры, мик джаггер