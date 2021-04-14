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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210414/jagger-1728206633.html
Мик Джаггер и Дэйв Грол спели о выходе из карантина в треке Easy Sleazy
Мик Джаггер и Дэйв Грол спели о выходе из карантина в треке Easy Sleazy
Рок-музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) представили в Сети оптимистический трек Easy Sleazy, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:30
2021-04-14T14:30
музыка
что посмотреть
коронавирус covid-19
foo fighters
the rolling stones
культура
новости культуры
мик джаггер
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рок-музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) представили в Сети оптимистический трек Easy Sleazy, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и написанный во время локдауна. На YouTube-канале фронтмена The Rolling Stones также появилось видео, где музыканты исполняют Easy Sleazy, сидя по домам. В треке Джаггер жалуется на безделье, отмену гастролей, футбол с фальшивыми аплодисментами, виртуальные премьеры и прочие "прелести" локдауна. Однако надеется, что все это скоро закончится.Лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол добавил: "Трудно выразить словами, что для меня значит возможность записать эту песню с сэром Миком Джаггером. Я об этом и мечтать не смел".Понравилась работа и слушателям. В комментариях под видео многие отметили, что у музыкантов получился мощный дуэт, а Мик Джаггер, несмотря на возраст (рокеру 77 лет. — Прим. ред.), рычит и кричит так же громко и фантастически, как в золотую эпоху The Rolling Stones, которая пришлась на 1960-е и 1970-е годы.
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музыка, что посмотреть , коронавирус covid-19, foo fighters, the rolling stones, новости культуры, мик джаггер

Мик Джаггер и Дэйв Грол спели о выходе из карантина в треке Easy Sleazy

14:30 14.04.2021
 
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рок-музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) представили в Сети оптимистический трек Easy Sleazy, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и написанный во время локдауна.
На YouTube-канале фронтмена The Rolling Stones также появилось видео, где музыканты исполняют Easy Sleazy, сидя по домам.
В треке Джаггер жалуется на безделье, отмену гастролей, футбол с фальшивыми аплодисментами, виртуальные премьеры и прочие "прелести" локдауна. Однако надеется, что все это скоро закончится.

"Спасибо Дэйву Гролу за бомбическую игру на барабанах, басе и гитаре. С ним было очень весело работать. Надеюсь, вам понравится Eazy Sleazy!" — написал Джаггер.

Лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол добавил: "Трудно выразить словами, что для меня значит возможность записать эту песню с сэром Миком Джаггером. Я об этом и мечтать не смел".
Понравилась работа и слушателям. В комментариях под видео многие отметили, что у музыкантов получился мощный дуэт, а Мик Джаггер, несмотря на возраст (рокеру 77 лет. — Прим. ред.), рычит и кричит так же громко и фантастически, как в золотую эпоху The Rolling Stones, которая пришлась на 1960-е и 1970-е годы.
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КультураМузыкачто посмотретьКоронавирус COVID-19Foo FightersThe Rolling StonesНовости культурыМик Джаггер
 
 
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