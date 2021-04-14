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Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%
Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%
Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:37
2021-04-14T19:41
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
евросоюз
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.ЕС по-прежнему считает, что дипломатия и возвращение к полному выполнению СВПД - это единственный мирный путь к снятию опасений, связанных с ядерной программой Ирана, добавил Стано.Евросоюз в качестве координатора поддерживает контакты со всеми участниками СВПД и отдельно с США. Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе в Вене, сказал он.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, евросоюз, иран, в мире

Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%

19:37 14.04.2021 (обновлено: 19:41 14.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Заявление Ирана о намерении начать обогащение урана до 60% крайне тревожно с точки зрения ядерного нераспространения и противоречит духу переговоров, продолжающихся в Вене. У такого решения нет убедительного или правдоподобного гражданского оправдания... Мы призываем Иран пересмотреть свое решение об обогащении до 60%", - сказал он.

ЕС по-прежнему считает, что дипломатия и возвращение к полному выполнению СВПД - это единственный мирный путь к снятию опасений, связанных с ядерной программой Ирана, добавил Стано.
Евросоюз в качестве координатора поддерживает контакты со всеми участниками СВПД и отдельно с США. Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе в Вене, сказал он.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14:39
Париж, Берлин и Лондон оценили планы Ирана обогащать уран до 60 процентов
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАЕвросоюзИранВ мире
 
 
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