https://ria.ru/20210414/iran-1728309919.html

Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%

Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%

Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:37

2021-04-14T19:37

2021-04-14T19:41

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

евросоюз

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727761475_170:0:2101:1086_1920x0_80_0_0_3f3d1b2544e1d0f224a515d24a6829a0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.ЕС по-прежнему считает, что дипломатия и возвращение к полному выполнению СВПД - это единственный мирный путь к снятию опасений, связанных с ядерной программой Ирана, добавил Стано.Евросоюз в качестве координатора поддерживает контакты со всеми участниками СВПД и отдельно с США. Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе в Вене, сказал он.

https://ria.ru/20210414/iran-1728243843.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, евросоюз, иран, в мире