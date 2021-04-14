https://ria.ru/20210414/iran-1728309919.html
Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%
Евросоюз призвал Иран пересмотреть решение об обогащении урана до 60%
Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:37
2021-04-14T19:37
2021-04-14T19:41
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Евросоюз крайне обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 60%, не видя этому убедительных оправданий с гражданской точки зрения, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.ЕС по-прежнему считает, что дипломатия и возвращение к полному выполнению СВПД - это единственный мирный путь к снятию опасений, связанных с ядерной программой Ирана, добавил Стано.Евросоюз в качестве координатора поддерживает контакты со всеми участниками СВПД и отдельно с США. Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе в Вене, сказал он.
https://ria.ru/20210414/iran-1728243843.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, евросоюз, иран, в мире