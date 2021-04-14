https://ria.ru/20210414/iran-1728295610.html

Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными

Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными

Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:10

2021-04-14T18:10

2021-04-14T18:39

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

энтони блинкен

магатэ

али хаменеи

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 15 апреля в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. В ходе заседания стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций с Ирана и восстановлении сделки, которые затрагивались в ходе встреч на прошлых неделях.По его словам, США, заявляя о желании переговоров, делают это не для того, чтобы "принять правду". Европейские переговорщики, отметил верховный лидер, признают, что "право за Ираном", однако они лишены независимости в своих действиях.Хаменеи также подчеркнул, что переговоры не должны растягиваться, в противном случае это пойдет во вред Тегерану.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий. Тегеран, в свою очередь, требует, чтобы США сперва сняли санкции и сделали это не поэтапно.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Кроме того, Иран заявил о намерении довести уровень обогащения урана до 60%.

https://ria.ru/20210413/ustupki-1728020768.html

https://ria.ru/20210413/iran-1728117877.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, магатэ, али хаменеи, иран, сша, в мире