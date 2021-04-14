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Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными
Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными
Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:10
2021-04-14T18:39
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
энтони блинкен
магатэ
али хаменеи
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 15 апреля в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. В ходе заседания стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций с Ирана и восстановлении сделки, которые затрагивались в ходе встреч на прошлых неделях.По его словам, США, заявляя о желании переговоров, делают это не для того, чтобы "принять правду". Европейские переговорщики, отметил верховный лидер, признают, что "право за Ираном", однако они лишены независимости в своих действиях.Хаменеи также подчеркнул, что переговоры не должны растягиваться, в противном случае это пойдет во вред Тегерану.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий. Тегеран, в свою очередь, требует, чтобы США сперва сняли санкции и сделали это не поэтапно.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Кроме того, Иран заявил о намерении довести уровень обогащения урана до 60%.
https://ria.ru/20210413/ustupki-1728020768.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, магатэ, али хаменеи, иран, сша, в мире

Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными

18:10 14.04.2021 (обновлено: 18:39 14.04.2021)
 
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 15 апреля в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. В ходе заседания стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций с Ирана и восстановлении сделки, которые затрагивались в ходе встреч на прошлых неделях.

"Их предложения аррогантны и оскорбительны и даже не заслуживают того, чтобы на них смотреть", - сказал Хаменеи, комментируя в ходе выступления в эфире иранского телевидения вопрос текущих переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий.

По его словам, США, заявляя о желании переговоров, делают это не для того, чтобы "принять правду". Европейские переговорщики, отметил верховный лидер, признают, что "право за Ираном", однако они лишены независимости в своих действиях.
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Хаменеи также подчеркнул, что переговоры не должны растягиваться, в противном случае это пойдет во вред Тегерану.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий. Тегеран, в свою очередь, требует, чтобы США сперва сняли санкции и сделали это не поэтапно.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
Кроме того, Иран заявил о намерении довести уровень обогащения урана до 60%.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Энтони БлинкенМАГАТЭАли ХаменеиИранСШАВ мире
 
 
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