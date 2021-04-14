Париж, Берлин и Лондон оценили планы Ирана обогащать уран до 60 процентов
14:39 14.04.2021 (обновлено: 14:43 14.04.2021)
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Франция, Германия и Великобритания озабочены заявлениями Ирана по обогащению урана до уровня 60%, говорится в совместном коммюнике представителей МИД стран "Евротройки".
Иран во вторник проинформировал Международное агентство по атомной энергии о намерении обогащать уран до уровня 60%. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран принял решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.
"Мы, правительства Франции, Германии и Великобритании, с большой озабоченностью приняли к сведению заявление Ирана в МАГАТЭ 13 апреля о запуске процесса обогащения урана до 60% с использованием усовершенствованных центрифуг", - говорится в заявлении представителей МИД стран "Евротройки".
"Это представляет собой серьезное развитие, потому что производство высокообогащенного урана - важный шаг в производстве ядерного оружия. У Ирана нет реальной гражданской потребности в таком уровне обогащения", - отмечается в заявлении.
Страны "Евротройки" также выражают обеспокоенность в связи планами Ирана установить тысячу новых центрифуг в Натанзе, что значительно увеличит его способности по обогащению урана.
"Эти заявления Ирана вызывают особенное сожаление в то время, когда все участники СВПД и Соединенные Штаты начали предметные дискуссии с целью быстрого поиска дипломатического решения для активизации и восстановления СВПД", - говорится в коммюнике.
Представители МИД Франции, Германии и Британии указывают на то, что заявления Ирана противоречат конструктивному духу этих дискуссий. "В свете недавних событий мы отвергаем любую эскалацию со стороны любого участника и призываем Иран не усложнять дипломатический процесс", - отмечают они.
В начале января Иран запустил процесс обогащения урана до 20%, в то время как ядерная сделка 2015 года допускала уровень не выше 3,67%. Через два года после заявления бывшего президента Дональда Трампа (в 2018 году) о выходе США из ядерной сделки и введении жестких санкций против Ирана, Тегеран решил отказаться от последнего пункта сделки и начал наращивать уровень обогащения урана.
Обогащенный до 60% уран, согласно заявлениям Тегерана, нужен в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в январе заявил, что Иран спокойно может довести обогащение урана до 90%, который, как правило, используется для производства ядерного оружия.