https://ria.ru/20210414/iran-1728243843.html

Париж, Берлин и Лондон оценили планы Ирана обогащать уран до 60 процентов

Париж, Берлин и Лондон оценили планы Ирана обогащать уран до 60 процентов

Франция, Германия и Великобритания озабочены заявлениями Ирана по обогащению урана до уровня 60%, говорится в совместном коммюнике представителей МИД стран... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:43

хасан роухани

бехруз камальванди

великобритания

франция

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иран

в мире

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Франция, Германия и Великобритания озабочены заявлениями Ирана по обогащению урана до уровня 60%, говорится в совместном коммюнике представителей МИД стран "Евротройки".Иран во вторник проинформировал Международное агентство по атомной энергии о намерении обогащать уран до уровня 60%. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран принял решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе."Это представляет собой серьезное развитие, потому что производство высокообогащенного урана - важный шаг в производстве ядерного оружия. У Ирана нет реальной гражданской потребности в таком уровне обогащения", - отмечается в заявлении.Страны "Евротройки" также выражают обеспокоенность в связи планами Ирана установить тысячу новых центрифуг в Натанзе, что значительно увеличит его способности по обогащению урана."Эти заявления Ирана вызывают особенное сожаление в то время, когда все участники СВПД и Соединенные Штаты начали предметные дискуссии с целью быстрого поиска дипломатического решения для активизации и восстановления СВПД", - говорится в коммюнике.Представители МИД Франции, Германии и Британии указывают на то, что заявления Ирана противоречат конструктивному духу этих дискуссий. "В свете недавних событий мы отвергаем любую эскалацию со стороны любого участника и призываем Иран не усложнять дипломатический процесс", - отмечают они.В начале января Иран запустил процесс обогащения урана до 20%, в то время как ядерная сделка 2015 года допускала уровень не выше 3,67%. Через два года после заявления бывшего президента Дональда Трампа (в 2018 году) о выходе США из ядерной сделки и введении жестких санкций против Ирана, Тегеран решил отказаться от последнего пункта сделки и начал наращивать уровень обогащения урана.Обогащенный до 60% уран, согласно заявлениям Тегерана, нужен в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в январе заявил, что Иран спокойно может довести обогащение урана до 90%, который, как правило, используется для производства ядерного оружия.

https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html

https://ria.ru/20210413/iran-1728154614.html

великобритания

франция

германия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, бехруз камальванди, великобритания, франция, германия, иран, в мире