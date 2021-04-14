https://ria.ru/20210414/instagram-1728317059.html

В Instagram появится новая функция

В Instagram появится новая функция

Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями, сообщил глава... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:40

2021-04-14T20:40

2021-04-14T21:07

instagram, inc.

канада

бразилия

технологии

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями, сообщил глава Instagram Адам Моссери."Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", - говорится в сообщении Моссери.Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.Также Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для сети Facebook.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html

https://ria.ru/20210127/slezhka-1594717440.html

канада

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, inc., канада, бразилия, технологии, в мире