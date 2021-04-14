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https://ria.ru/20210414/instagram-1728317059.html
В Instagram появится новая функция
В Instagram появится новая функция
Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями, сообщил глава... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:40
2021-04-14T21:07
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями, сообщил глава Instagram Адам Моссери."Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", - говорится в сообщении Моссери.Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.Также Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для сети Facebook.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html
https://ria.ru/20210127/slezhka-1594717440.html
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instagram, inc., канада, бразилия, технологии, в мире

В Instagram появится новая функция

20:40 14.04.2021 (обновлено: 21:07 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру смогут решать, оставлять ли им знаки одобрения других пользователей ("лайки") под своими публикациями, сообщил глава Instagram Адам Моссери.
"Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", - говорится в сообщении Моссери.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Для детей младше 13 лет создадут отдельный Instagram
Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.
Также Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для сети Facebook.
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Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
 
Instagram, Inc.КанадаБразилияТехнологииВ мире
 
 
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