https://ria.ru/20210414/hemsworth-1728198808.html

Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити

Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити

Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:43

2021-04-14T12:43

2021-04-14T12:43

marvel comics

знаменитости

фильмы

кристиан бейл

брэдли купер

натали портман

австралия

культура

крис хемсворт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/97556/27/975562700_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_2033119dffa1ad3636964b8ba1085f0c.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. В ролике исполнитель роли Бога грома играет со своим сыном. Пользователи сразу обратили внимание на примечательную деталь — длинные светлые волосы Криса Хемсворта, которых его персонаж лишился в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек" (2017). Коротко стригся он и в ленте "Мстители: Финал" (2019). Однако теперь, судя по видео, Хемсворт вернется к привычному образу, чему очень обрадовались подписчики актера. "Волосы — огонь", "Наконец-то у Тора старая прическа. Выглядит мило", — прокомментировали пост поклонники. Съемки нового фильма проходят в Австралии, детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон). Вместе с Крисом Хемсвортом в четвертой части "Тора" снимаются Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210307/portman-1600127500.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, знаменитости, фильмы, кристиан бейл, брэдли купер, натали портман, австралия, крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры