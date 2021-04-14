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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210414/hemsworth-1728198808.html
Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити
Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити
Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:43
2021-04-14T12:43
marvel comics
знаменитости
фильмы
кристиан бейл
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натали портман
австралия
культура
крис хемсворт
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. В ролике исполнитель роли Бога грома играет со своим сыном. Пользователи сразу обратили внимание на примечательную деталь — длинные светлые волосы Криса Хемсворта, которых его персонаж лишился в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек" (2017). Коротко стригся он и в ленте "Мстители: Финал" (2019). Однако теперь, судя по видео, Хемсворт вернется к привычному образу, чему очень обрадовались подписчики актера. "Волосы — огонь", "Наконец-то у Тора старая прическа. Выглядит мило", — прокомментировали пост поклонники. Съемки нового фильма проходят в Австралии, детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон). Вместе с Крисом Хемсвортом в четвертой части "Тора" снимаются Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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marvel comics, знаменитости, фильмы, кристиан бейл, брэдли купер, натали портман, австралия, крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити

12:43 14.04.2021
 
© Фото : Marvel StudiosКадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Marvel Studios
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити.
В ролике исполнитель роли Бога грома играет со своим сыном. Пользователи сразу обратили внимание на примечательную деталь — длинные светлые волосы Криса Хемсворта, которых его персонаж лишился в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек" (2017). Коротко стригся он и в ленте "Мстители: Финал" (2019).
Однако теперь, судя по видео, Хемсворт вернется к привычному образу, чему очень обрадовались подписчики актера. "Волосы — огонь", "Наконец-то у Тора старая прическа. Выглядит мило", — прокомментировали пост поклонники.
Съемки нового фильма проходят в Австралии, детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон).
Вместе с Крисом Хемсвортом в четвертой части "Тора" снимаются Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.
Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 02:59Культура
В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман
 
КультураMarvel ComicsЗнаменитостифильмыКристиан БейлБрэдли КуперНатали ПортманАвстралияКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культуры
 
 
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