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Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити
Стало известно, как будет выглядеть Тор в фильме Тайки Вайтити
Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:43
2021-04-14T12:43
2021-04-14T12:43
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити. В ролике исполнитель роли Бога грома играет со своим сыном. Пользователи сразу обратили внимание на примечательную деталь — длинные светлые волосы Криса Хемсворта, которых его персонаж лишился в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек" (2017). Коротко стригся он и в ленте "Мстители: Финал" (2019). Однако теперь, судя по видео, Хемсворт вернется к привычному образу, чему очень обрадовались подписчики актера. "Волосы — огонь", "Наконец-то у Тора старая прическа. Выглядит мило", — прокомментировали пост поклонники. Съемки нового фильма проходят в Австралии, детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон). Вместе с Крисом Хемсвортом в четвертой части "Тора" снимаются Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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marvel comics, знаменитости, фильмы, кристиан бейл, брэдли купер, натали портман, австралия, крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в Инстаграм видео, где намекнул, как будет выглядеть его персонаж в новом фильме "Тор: Любовь и гром", который снимает Тайка Вайтити.
В ролике исполнитель роли Бога грома играет со своим сыном. Пользователи сразу обратили внимание на примечательную деталь — длинные светлые волосы Криса Хемсворта, которых его персонаж лишился в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек" (2017). Коротко стригся он и в ленте "Мстители: Финал" (2019).
Однако теперь, судя по видео, Хемсворт вернется к привычному образу, чему очень обрадовались подписчики актера. "Волосы — огонь", "Наконец-то у Тора старая прическа. Выглядит мило", — прокомментировали пост поклонники.
Съемки нового фильма проходят в Австралии, детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон).
Вместе с Крисом Хемсвортом в четвертой части "Тора" снимаются Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.
Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.