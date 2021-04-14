Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/grob-1728243641.html
В Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом
В Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом
Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:39
2021-04-14T14:39
etihad airways
эдвард мунк
венето
еврокомиссия
италия
alitalia
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728242749_0:296:3042:2007_1920x0_80_0_0_257adb190a0995a52d11fc979a034e3f.jpg
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг здания министерства экономического развития страны, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе римской полиции агентству сообщили, что организаторы акции подавали заявку на 150 человек. По оценке корреспондента РИА Новости, пришло намного больше людей.Профсоюзы работников Alitalia, сотрудников аэропортов и другого авиаперсонала требуют комплексного плана поддержки отрасли, терпящей убытки из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию многие из них пришли в форменной одежде пилотов и бортпроводников.Alitalia терпит бедствие еще с докарантинных времен. Как заявил в беседе с РИА Новости бортпроводник Франческо, "коронавирус нанес фатальный удар и стал последней каплей для Alitalia". "Это стало поводом для того, чтобы еще больше ослабить нашу компанию, которая еще многое может дать стране. Пожертвовать ей означало бы потерять часть Италии", - сказал он.Другая сотрудница авиакомпании, представившая Элизабеттой, рассказала, что наземные службы сейчас работают 5-6 дней в месяц. "Официально это связано с чрезвычайной ситуацией c COVID, но началось все раньше. Мы получаем компенсацию. Да, государство платит, но хотим мы не этого", - сказала итальянка, которая занимается приемом клиентов в аэропорту.Работники Alitalia, впрочем, сами не очень верят в свое будущее. К дверям министерства они принесли настоящий гроб, в который "влетал" хвост надувной модели самолета компании. Затем "погребальная процессия" продолжилась по улице Венето до площади Барберини, которую перед демонстрацией предусмотрительно перекрыли для транспорта.Другие участники акции несли баннеры, флаги и растяжки, проявив изрядную фантазию в сочинении лозунгов: среди них встретились "Крылья не должны оставаться на земле", "Разыскивается компетентное руководство" и репродукция картины Эдварда Мунка с подписью "Крик работников Alitalia".Основанная в 1946 году Alitalia более десяти лет находилась на грани банкротства. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро. Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного "референдума" сотрудники компании отклонили антикризисный план ее развития, предложенный топ-менеджментом.В итоге в Alitalia был назначен чрезвычайный комиссар, а итальянское правительство за прошедшие годы выделило авиаперевозчику для продолжения текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,3 миллиарда евро.Поддержание работы перевозчика требует постоянных вливаний – в конце марта Еврокомиссия одобрила очередной транш помощи со стороны итальянских властей в размере почти 25 миллионов евро.В октябре прошлого года правительство Италии приняло решение о создании на основе проблемного оператора нового национального авиаперевозчика, который будет называться Alitalia ITA.
https://ria.ru/20210408/politik-1727427098.html
https://ria.ru/20200908/indoneziya-1576910570.html
https://ria.ru/20200825/essentuki-1576304634.html
венето
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728242749_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d371114b5da326bf30f108f5bff7906e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
etihad airways, эдвард мунк, венето, еврокомиссия, италия, alitalia , в мире

В Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом

14:39 14.04.2021
 
© AFP 2021 / Andreas SolaroМанифестация сотрудников итальянской компании Alitalia в центре Рима
Манифестация сотрудников итальянской компании Alitalia в центре Рима - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AFP 2021 / Andreas Solaro
Читать ria.ru в
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг здания министерства экономического развития страны, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе римской полиции агентству сообщили, что организаторы акции подавали заявку на 150 человек. По оценке корреспондента РИА Новости, пришло намного больше людей.
Мексиканский политик Карлос Майорга встает из гроба в рамках своей предвыборной компании - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 18:47
Политик начал предвыборную кампанию из гроба
Профсоюзы работников Alitalia, сотрудников аэропортов и другого авиаперсонала требуют комплексного плана поддержки отрасли, терпящей убытки из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию многие из них пришли в форменной одежде пилотов и бортпроводников.
Alitalia терпит бедствие еще с докарантинных времен. Как заявил в беседе с РИА Новости бортпроводник Франческо, "коронавирус нанес фатальный удар и стал последней каплей для Alitalia". "Это стало поводом для того, чтобы еще больше ослабить нашу компанию, которая еще многое может дать стране. Пожертвовать ей означало бы потерять часть Италии", - сказал он.
Другая сотрудница авиакомпании, представившая Элизабеттой, рассказала, что наземные службы сейчас работают 5-6 дней в месяц. "Официально это связано с чрезвычайной ситуацией c COVID, но началось все раньше. Мы получаем компенсацию. Да, государство платит, но хотим мы не этого", - сказала итальянка, которая занимается приемом клиентов в аэропорту.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 09:45Распространение коронавируса
В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы
Работники Alitalia, впрочем, сами не очень верят в свое будущее. К дверям министерства они принесли настоящий гроб, в который "влетал" хвост надувной модели самолета компании. Затем "погребальная процессия" продолжилась по улице Венето до площади Барберини, которую перед демонстрацией предусмотрительно перекрыли для транспорта.
Другие участники акции несли баннеры, флаги и растяжки, проявив изрядную фантазию в сочинении лозунгов: среди них встретились "Крылья не должны оставаться на земле", "Разыскивается компетентное руководство" и репродукция картины Эдварда Мунка с подписью "Крик работников Alitalia".
Основанная в 1946 году Alitalia более десяти лет находилась на грани банкротства. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро. Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного "референдума" сотрудники компании отклонили антикризисный план ее развития, предложенный топ-менеджментом.
Гроб у здания избирательной комиссии в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа 2020, 19:23
В Ессентуках неизвестные поставили гроб перед избиркомом
В итоге в Alitalia был назначен чрезвычайный комиссар, а итальянское правительство за прошедшие годы выделило авиаперевозчику для продолжения текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,3 миллиарда евро.
Поддержание работы перевозчика требует постоянных вливаний – в конце марта Еврокомиссия одобрила очередной транш помощи со стороны итальянских властей в размере почти 25 миллионов евро.
В октябре прошлого года правительство Италии приняло решение о создании на основе проблемного оператора нового национального авиаперевозчика, который будет называться Alitalia ITA.
 
Etihad AirwaysЭдвард МункВенетоЕврокомиссияИталияAlitaliaВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния