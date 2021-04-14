https://ria.ru/20210414/grob-1728243641.html
В Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом
В Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом
Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:39
2021-04-14T14:39
2021-04-14T14:39
etihad airways
эдвард мунк
венето
еврокомиссия
италия
alitalia
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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг здания министерства экономического развития страны, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе римской полиции агентству сообщили, что организаторы акции подавали заявку на 150 человек. По оценке корреспондента РИА Новости, пришло намного больше людей.Профсоюзы работников Alitalia, сотрудников аэропортов и другого авиаперсонала требуют комплексного плана поддержки отрасли, терпящей убытки из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию многие из них пришли в форменной одежде пилотов и бортпроводников.Alitalia терпит бедствие еще с докарантинных времен. Как заявил в беседе с РИА Новости бортпроводник Франческо, "коронавирус нанес фатальный удар и стал последней каплей для Alitalia". "Это стало поводом для того, чтобы еще больше ослабить нашу компанию, которая еще многое может дать стране. Пожертвовать ей означало бы потерять часть Италии", - сказал он.Другая сотрудница авиакомпании, представившая Элизабеттой, рассказала, что наземные службы сейчас работают 5-6 дней в месяц. "Официально это связано с чрезвычайной ситуацией c COVID, но началось все раньше. Мы получаем компенсацию. Да, государство платит, но хотим мы не этого", - сказала итальянка, которая занимается приемом клиентов в аэропорту.Работники Alitalia, впрочем, сами не очень верят в свое будущее. К дверям министерства они принесли настоящий гроб, в который "влетал" хвост надувной модели самолета компании. Затем "погребальная процессия" продолжилась по улице Венето до площади Барберини, которую перед демонстрацией предусмотрительно перекрыли для транспорта.Другие участники акции несли баннеры, флаги и растяжки, проявив изрядную фантазию в сочинении лозунгов: среди них встретились "Крылья не должны оставаться на земле", "Разыскивается компетентное руководство" и репродукция картины Эдварда Мунка с подписью "Крик работников Alitalia".Основанная в 1946 году Alitalia более десяти лет находилась на грани банкротства. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро. Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного "референдума" сотрудники компании отклонили антикризисный план ее развития, предложенный топ-менеджментом.В итоге в Alitalia был назначен чрезвычайный комиссар, а итальянское правительство за прошедшие годы выделило авиаперевозчику для продолжения текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,3 миллиарда евро.Поддержание работы перевозчика требует постоянных вливаний – в конце марта Еврокомиссия одобрила очередной транш помощи со стороны итальянских властей в размере почти 25 миллионов евро.В октябре прошлого года правительство Италии приняло решение о создании на основе проблемного оператора нового национального авиаперевозчика, который будет называться Alitalia ITA.
https://ria.ru/20210408/politik-1727427098.html
https://ria.ru/20200908/indoneziya-1576910570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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etihad airways, эдвард мунк, венето, еврокомиссия, италия, alitalia , в мире
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Александр Логунов. Сотрудники итальянской компании Alitalia и представители смежных с авиаотраслью профессий в среду провели манифестацию в центре Рима вокруг здания министерства экономического развития страны, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе римской полиции агентству сообщили, что организаторы акции подавали заявку на 150 человек. По оценке корреспондента РИА Новости, пришло намного больше людей.
Профсоюзы работников Alitalia
, сотрудников аэропортов и другого авиаперсонала требуют комплексного плана поддержки отрасли, терпящей убытки из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию многие из них пришли в форменной одежде пилотов и бортпроводников.
Alitalia терпит бедствие еще с докарантинных времен. Как заявил в беседе с РИА Новости бортпроводник Франческо, "коронавирус нанес фатальный удар и стал последней каплей для Alitalia". "Это стало поводом для того, чтобы еще больше ослабить нашу компанию, которая еще многое может дать стране. Пожертвовать ей означало бы потерять часть Италии", - сказал он.
Другая сотрудница авиакомпании, представившая Элизабеттой, рассказала, что наземные службы сейчас работают 5-6 дней в месяц. "Официально это связано с чрезвычайной ситуацией c COVID, но началось все раньше. Мы получаем компенсацию. Да, государство платит, но хотим мы не этого", - сказала итальянка, которая занимается приемом клиентов в аэропорту.
Работники Alitalia, впрочем, сами не очень верят в свое будущее. К дверям министерства они принесли настоящий гроб, в который "влетал" хвост надувной модели самолета компании. Затем "погребальная процессия" продолжилась по улице Венето до площади Барберини, которую перед демонстрацией предусмотрительно перекрыли для транспорта.
Другие участники акции несли баннеры, флаги и растяжки, проявив изрядную фантазию в сочинении лозунгов: среди них встретились "Крылья не должны оставаться на земле", "Разыскивается компетентное руководство" и репродукция картины Эдварда Мунка с подписью "Крик работников Alitalia".
Основанная в 1946 году Alitalia более десяти лет находилась на грани банкротства. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways
о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро. Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного "референдума" сотрудники компании отклонили антикризисный план ее развития, предложенный топ-менеджментом.
В итоге в Alitalia был назначен чрезвычайный комиссар, а итальянское правительство за прошедшие годы выделило авиаперевозчику для продолжения текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,3 миллиарда евро.
Поддержание работы перевозчика требует постоянных вливаний – в конце марта Еврокомиссия
одобрила очередной транш помощи со стороны итальянских властей в размере почти 25 миллионов евро.
В октябре прошлого года правительство Италии
приняло решение о создании на основе проблемного оператора нового национального авиаперевозчика, который будет называться Alitalia ITA.