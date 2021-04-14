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Постоянное чувство голода назвали признаком опасной болезни
Постоянное чувство голода назвали признаком опасной болезни
Постоянное ощущение чувства голода, не связанного с приемом пищи, может указывать на развитие опасных заболеваний, рассказала "Звезде" врач-диетолог Наталья... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:22
2021-04-14T12:23
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Постоянное ощущение чувства голода, не связанного с приемом пищи, может указывать на развитие опасных заболеваний, рассказала "Звезде" врач-диетолог Наталья Круглова.Специалист подчеркнула, что повышенный аппетит может быть признаком таких заболеваний, как гипертиреоз или гиперфункция щитовидной железы.Повышение кислотности желудочного сока, по словам диетолога, также способствует появлению непрекращающегося чувства голода. Она отметила, что частое употребление сладостей приводит к повышению уровня инсулина, который повышает аппетит. Эксперт добавила, что, ощущение сильного голода в сочетании с сонливостью и общим упадком сил, может также сигнализировать о проблемах.По мнению врача, повышенный аппетит, обусловленный нерегулярным питанием и промежутками между едой в диапазоне от 4-4,5 часов, является нормальным явлением, однако режим питания следует пересмотреть.
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здоровье - общество, общество

Постоянное чувство голода назвали признаком опасной болезни

12:22 14.04.2021 (обновлено: 12:23 14.04.2021)
 
© Depositphotos / yacobchuk1Девушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / yacobchuk1
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Постоянное ощущение чувства голода, не связанного с приемом пищи, может указывать на развитие опасных заболеваний, рассказала "Звезде" врач-диетолог Наталья Круглова.
Специалист подчеркнула, что повышенный аппетит может быть признаком таких заболеваний, как гипертиреоз или гиперфункция щитовидной железы.
"Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет…нужно обратиться к специалисту", - пояснила Круглова.
Повышение кислотности желудочного сока, по словам диетолога, также способствует появлению непрекращающегося чувства голода.
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Она отметила, что частое употребление сладостей приводит к повышению уровня инсулина, который повышает аппетит.
Эксперт добавила, что, ощущение сильного голода в сочетании с сонливостью и общим упадком сил, может также сигнализировать о проблемах.
По мнению врача, повышенный аппетит, обусловленный нерегулярным питанием и промежутками между едой в диапазоне от 4-4,5 часов, является нормальным явлением, однако режим питания следует пересмотреть.
 
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