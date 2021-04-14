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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210414/genom-1728238114.html
Генетики установили происхождение жителей Океании
Генетики установили происхождение жителей Океании
Опубликованы результаты первого масштабного исследования, позволяющего установить генетические корни жителей южной части Тихого океана и восстановить историю их РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:00
2021-04-14T18:03
археология
наука
генетика
биология
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Опубликованы результаты первого масштабного исследования, позволяющего установить генетические корни жителей южной части Тихого океана и восстановить историю их расселения. Статья размещена в журнале Nature.Французские генетики из Института Пастера, Коллеж де Франс и Национального центра научных исследований (CNRS) в сотрудничестве с коллегами из Китая, Германии, Швеции, Швейцарии и Тайваня провели полногеномное секвенирование ДНК 317 человек из 20 популяций Тайваня, Филиппин, архипелага Бисмарка, Соломоновых островов, островов Санта-Крус и Вануату.Результаты показали, что Homo sapiens распространились в Ближней Океании, включающей Папуа-Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка и Соломоновы острова, 45-40 тысяч лет назад. Это полностью согласуется с археологическими данными. Но за этим первоначальным расселением, как установили авторы исследования, последовала длительная пауза, выразившаяся в генетической изоляции между островами.Вторая волна расселения, когда сапиенсы заселили Дальнюю Океанию — Микронезию, острова Санта-Крус, Вануату, Новую Каледонию, Уоллис и Футуну, а также Полинезию, — началась значительно позже, всего пять тысяч лет назад, когда группа людей покинула Тайвань. Эта так называемая австронезийская экспансия прошла через Филиппины, Индонезию и территории Ближней Океании, где имели место эпизоды смешения с местным населением.При этом авторы ставят под сомнение существующую теорию о том, австронезийская экспансия была очень быстрой."Наш анализ показывает, что люди покинули Тайвань более пяти тысяч лет назад, а смешение австронезийских пришельцев и населения Ближней Океании началось только две тысячи лет спустя. Таким образом, экспансия из Тайваня заняла некоторое время и, возможно, включала фазу созревания на Филиппинах или в Индонезии", — приводятся в пресс-релизе Института Пастера слова одного из руководителей исследования Этьена Патена (Etienne Patin) из отдела эволюционной генетики человека.В геномах всех жителей южной части Тихого океана исследователи обнаружили около 2,5 процентов генов неандертальцев и до трех процентов генов денисовцев. Это говорит о том, что по мере расселения сапиенсы встречались с группами архаичных людей и скрещивались с ними. От неандертальцев современные жители Океании унаследовали полезные мутации, улучшившие их способность адаптироваться к условиям окружающей среде, а от денисовцев — мутации, связанные с регуляцией иммунного ответа, включая устойчивость к вирусным инфекциям.При этом, если наследие неандертальцев оказалось примерно одинаковым среди всех изученных популяций, то количество генов денисовцев сильно различается — от нуля на Тайване и Филиппинах до 3,2 процента на Папуа-Новой Гвинее и Вануату. Анализ показал, что смешение с денисовцами происходило в течение как минимум четырех независимых событий, каждое из которых нашло свое отражение в геноме. Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что денисовцы, на самом деле, были очень разнообразной группой. Такой вывод невозможно было сделать ранее на основании единственного генома, полученного из образца фаланги пальца денисовского человека, найденного в Сибири."Одна из удивительных сторон этого анализа состоит в том, что, изучая три процента архаичного наследия, присутствующего в геномах современного человека, можно "воскресить" геномы денисовцев и показать, что они обладают высоким уровнем генетического разнообразия", — отмечает второй руководитель исследования профессор Луис Кинтана-Мурси (Lluis Quintana-Murci), заведующий кафедрой геномики и эволюции человека в Коллеж де Франс и руководитель отдела эволюционной генетики человека Инстиута Пастера.Авторы надеются, что описание геномов человеческих популяций Океании поможет лучше понять генетические причины заболеваний, которыми страдают жители региона.
https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html
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археология, генетика, биология

Генетики установили происхождение жителей Океании

18:00 14.04.2021 (обновлено: 18:03 14.04.2021)
 
© Фото : Marc DozierПапуа-Новая Гвинея, остров Кутубу
Папуа-Новая Гвинея, остров Кутубу - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Marc Dozier
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Опубликованы результаты первого масштабного исследования, позволяющего установить генетические корни жителей южной части Тихого океана и восстановить историю их расселения. Статья размещена в журнале Nature.
Французские генетики из Института Пастера, Коллеж де Франс и Национального центра научных исследований (CNRS) в сотрудничестве с коллегами из Китая, Германии, Швеции, Швейцарии и Тайваня провели полногеномное секвенирование ДНК 317 человек из 20 популяций Тайваня, Филиппин, архипелага Бисмарка, Соломоновых островов, островов Санта-Крус и Вануату.
Результаты показали, что Homo sapiens распространились в Ближней Океании, включающей Папуа-Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка и Соломоновы острова, 45-40 тысяч лет назад. Это полностью согласуется с археологическими данными. Но за этим первоначальным расселением, как установили авторы исследования, последовала длительная пауза, выразившаяся в генетической изоляции между островами.
Вторая волна расселения, когда сапиенсы заселили Дальнюю Океанию — Микронезию, острова Санта-Крус, Вануату, Новую Каледонию, Уоллис и Футуну, а также Полинезию, — началась значительно позже, всего пять тысяч лет назад, когда группа людей покинула Тайвань. Эта так называемая австронезийская экспансия прошла через Филиппины, Индонезию и территории Ближней Океании, где имели место эпизоды смешения с местным населением.
При этом авторы ставят под сомнение существующую теорию о том, австронезийская экспансия была очень быстрой.
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"Наш анализ показывает, что люди покинули Тайвань более пяти тысяч лет назад, а смешение австронезийских пришельцев и населения Ближней Океании началось только две тысячи лет спустя. Таким образом, экспансия из Тайваня заняла некоторое время и, возможно, включала фазу созревания на Филиппинах или в Индонезии", — приводятся в пресс-релизе Института Пастера слова одного из руководителей исследования Этьена Патена (Etienne Patin) из отдела эволюционной генетики человека.
В геномах всех жителей южной части Тихого океана исследователи обнаружили около 2,5 процентов генов неандертальцев и до трех процентов генов денисовцев. Это говорит о том, что по мере расселения сапиенсы встречались с группами архаичных людей и скрещивались с ними. От неандертальцев современные жители Океании унаследовали полезные мутации, улучшившие их способность адаптироваться к условиям окружающей среде, а от денисовцев — мутации, связанные с регуляцией иммунного ответа, включая устойчивость к вирусным инфекциям.
При этом, если наследие неандертальцев оказалось примерно одинаковым среди всех изученных популяций, то количество генов денисовцев сильно различается — от нуля на Тайване и Филиппинах до 3,2 процента на Папуа-Новой Гвинее и Вануату. Анализ показал, что смешение с денисовцами происходило в течение как минимум четырех независимых событий, каждое из которых нашло свое отражение в геноме.
Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что денисовцы, на самом деле, были очень разнообразной группой. Такой вывод невозможно было сделать ранее на основании единственного генома, полученного из образца фаланги пальца денисовского человека, найденного в Сибири.
"Одна из удивительных сторон этого анализа состоит в том, что, изучая три процента архаичного наследия, присутствующего в геномах современного человека, можно "воскресить" геномы денисовцев и показать, что они обладают высоким уровнем генетического разнообразия", — отмечает второй руководитель исследования профессор Луис Кинтана-Мурси (Lluis Quintana-Murci), заведующий кафедрой геномики и эволюции человека в Коллеж де Франс и руководитель отдела эволюционной генетики человека Инстиута Пастера.
Авторы надеются, что описание геномов человеческих популяций Океании поможет лучше понять генетические причины заболеваний, которыми страдают жители региона.
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