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В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы
В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы и разработке подхода к лечению дистрофии Дюшенна. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:32
2021-04-14T19:20
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
наука
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы и разработке подхода к лечению дистрофии Дюшенна.Об этом она заявила на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.По ее словам, для создания препаратов от особо опасных инфекций создавались вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Для их испытания создали первый в мире подобного рода препарат против чумы.Также Голикова рассказала о разработке прототипа технологии и лечения дистрофии Дюшенна, подобный подход создается в России впервые. Вице-премьер уточнила, что в 2020 году общий объем финансирования программы составил 11,6 миллиарда рублей, из которых 432 миллиона — небюджетные средства. В 2021 году на эти цели направят более 11 миллиардов рублей, центры привлекут 734 еще миллиона рублей.
https://ria.ru/20210325/misis-1602628184.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, наука, общество

В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

16:32 14.04.2021 (обновлено: 19:20 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы и разработке подхода к лечению дистрофии Дюшенна.
Об этом она заявила на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
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По ее словам, для создания препаратов от особо опасных инфекций создавались вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Для их испытания создали первый в мире подобного рода препарат против чумы.
Также Голикова рассказала о разработке прототипа технологии и лечения дистрофии Дюшенна, подобный подход создается в России впервые.
Вице-премьер уточнила, что в 2020 году общий объем финансирования программы составил 11,6 миллиарда рублей, из которых 432 миллиона — небюджетные средства. В 2021 году на эти цели направят более 11 миллиардов рублей, центры привлекут 734 еще миллиона рублей.
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