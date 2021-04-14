https://ria.ru/20210414/genetika-1728271005.html

В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы и разработке подхода к лечению дистрофии Дюшенна. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:32

2021-04-14T16:32

2021-04-14T19:20

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

наука

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы и разработке подхода к лечению дистрофии Дюшенна.Об этом она заявила на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.По ее словам, для создания препаратов от особо опасных инфекций создавались вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Для их испытания создали первый в мире подобного рода препарат против чумы.Также Голикова рассказала о разработке прототипа технологии и лечения дистрофии Дюшенна, подобный подход создается в России впервые. Вице-премьер уточнила, что в 2020 году общий объем финансирования программы составил 11,6 миллиарда рублей, из которых 432 миллиона — небюджетные средства. В 2021 году на эти цели направят более 11 миллиардов рублей, центры привлекут 734 еще миллиона рублей.

https://ria.ru/20210325/misis-1602628184.html

https://ria.ru/20210413/serdtse-1728109682.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, наука, общество