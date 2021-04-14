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Российские корабли вышли в Черное море, куда направляются эсминцы США
Российские корабли вышли в Черное море, куда направляются эсминцы США
На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:49
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россия
джон кирби
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Ранее стало известно, что в акваторию Черного моря направляются американские эсминцы.В артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям примут участие фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли. Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения."Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", — добавляется в релизе.В проверке также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
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россия
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Корабли Черноморского флота на артиллерийских стрельбах
Отряд кораблей российского Черноморского флота вышел в море на артиллерийские стрельбы
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россия, джон кирби, черноморский флот вмф россии, министерство обороны сша, монтре, вашингтон (город), сша

Российские корабли вышли в Черное море, куда направляются эсминцы США

10:49 14.04.2021 (обновлено: 12:10 14.04.2021)
 
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Ранее стало известно, что в акваторию Черного моря направляются американские эсминцы.
В артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям примут участие фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли. Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения.
"Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", — добавляется в релизе.
В проверке также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
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