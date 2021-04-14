https://ria.ru/20210414/flot-1728195904.html

Российские корабли вышли в Черное море, куда направляются эсминцы США

Российские корабли вышли в Черное море, куда направляются эсминцы США

На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:49

2021-04-14T10:49

2021-04-14T12:10

россия

джон кирби

черноморский флот вмф россии

министерство обороны сша

монтре

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199567_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_f742fe85ab31a89288596ff6dd1043d5.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На юге России стартовала контрольная проверка военно-морских сил за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Ранее стало известно, что в акваторию Черного моря направляются американские эсминцы.В артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям примут участие фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли. Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения."Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", — добавляется в релизе.В проверке также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

https://ria.ru/20210317/flot-1601538663.html

россия

монтре

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Корабли Черноморского флота на артиллерийских стрельбах Отряд кораблей российского Черноморского флота вышел в море на артиллерийские стрельбы 2021-04-14T10:49 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон кирби, черноморский флот вмф россии, министерство обороны сша, монтре, вашингтон (город), сша