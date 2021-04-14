https://ria.ru/20210414/facebook-1728306353.html

В Ирландии начали расследование против Facebook из-за утечки данных

В Ирландии начали расследование против Facebook из-за утечки данных

Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:08

2021-04-14T19:08

2021-04-14T19:08

facebook

саудовская аравия

ирландия

сша

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450101_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_d1905a799ee310e25121ab14e567bb27.jpg

ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов пользователей.Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему"."Комиссия по защите данных (DPC) сегодня по собственной инициативе начала расследование согласно разделу 110 акта по защите информации 2018 (Data Protection Act 2018) в связи с рядом сообщений в международных медиа, согласно которым обобщенные массивы личных данных пользователей Facebook были выложены в открытый доступ в интернете", - говорится в заявлении.Как сообщается, DPC находился в контакте с Facebook в Ирландии по данному вопросу, была проведена проверка на соответствие европейскому регламенту о защите персональных данных GDPR."С учетом информации, полученной к настоящему моменту от Facebook в Ирландии по данному вопросу, DPC считает, что одно или более положений GDPR и/или Data Protection Act 2018 года могли быть нарушены и/или нарушаются в том, что касается личных данных пользователей Facebook", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210406/facebook-1727052677.html

https://ria.ru/20210405/facebook-1604223018.html

саудовская аравия

ирландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, саудовская аравия, ирландия, сша, технологии, в мире