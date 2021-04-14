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В Ирландии начали расследование против Facebook из-за утечки данных
В Ирландии начали расследование против Facebook из-за утечки данных
Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:08
2021-04-14T19:08
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ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов пользователей.Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему"."Комиссия по защите данных (DPC) сегодня по собственной инициативе начала расследование согласно разделу 110 акта по защите информации 2018 (Data Protection Act 2018) в связи с рядом сообщений в международных медиа, согласно которым обобщенные массивы личных данных пользователей Facebook были выложены в открытый доступ в интернете", - говорится в заявлении.Как сообщается, DPC находился в контакте с Facebook в Ирландии по данному вопросу, была проведена проверка на соответствие европейскому регламенту о защите персональных данных GDPR."С учетом информации, полученной к настоящему моменту от Facebook в Ирландии по данному вопросу, DPC считает, что одно или более положений GDPR и/или Data Protection Act 2018 года могли быть нарушены и/или нарушаются в том, что касается личных данных пользователей Facebook", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210406/facebook-1727052677.html
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facebook, саудовская аравия, ирландия, сша, технологии, в мире

В Ирландии начали расследование против Facebook из-за утечки данных

19:08 14.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов пользователей.
Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.
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В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему".
"Комиссия по защите данных (DPC) сегодня по собственной инициативе начала расследование согласно разделу 110 акта по защите информации 2018 (Data Protection Act 2018) в связи с рядом сообщений в международных медиа, согласно которым обобщенные массивы личных данных пользователей Facebook были выложены в открытый доступ в интернете", - говорится в заявлении.
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Как сообщается, DPC находился в контакте с Facebook в Ирландии по данному вопросу, была проведена проверка на соответствие европейскому регламенту о защите персональных данных GDPR.
"С учетом информации, полученной к настоящему моменту от Facebook в Ирландии по данному вопросу, DPC считает, что одно или более положений GDPR и/или Data Protection Act 2018 года могли быть нарушены и/или нарушаются в том, что касается личных данных пользователей Facebook", - говорится в заявлении.
 
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